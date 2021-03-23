Ceviz Kırmak ne demek? Ceviz Kırmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Ceviz kırmak deyimi, bir olay karşısında yanlış bir söz etmek veya tavır almak anlamında kullanılmaktadır. Duruma uygun olmayan davranış şeklidir.

Ceviz Kırmak Ne Demek?

Ceviz kırmak deyimi günlük hayatta yaşanan bazı olayları özetlemek için kullanılmaktadır. Anlamı ise şu şekildedir: Bir duruma veya olaya karşı doğru olmayan bir tutum içerisinde olmak.

Ceviz Kırmak Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Ceviz kırmak deyimi Türk Dil Kurumu tarafından da anlamlandırılmıştır. Türk Dil Kurumunca bu deyimin anlamı şu şekildedir: Bir olay veya durum karşısında yanlış tutum veya davranışta bulunmak, hata yapmak.

Ceviz Kırmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Ceviz kırmak deyimi günlük hayatta sohbetler içerisinde kullanılmaktadır. Bu deyimin kullanıldığı cümleye örnek şu şekilde verebiliriz: Bu olayda o şekilde davranarak ceviz kırdı.