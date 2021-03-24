Ceviz Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Ceviz Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Ceviz ağacının genç sürgünlerin özü bölmeli bir yapıya sahiptir. Ağacın tomurcukları az sayıda pullarla örtülü bir haldedir. Yaprakçıkların kenar kısımları bazı türlerde ince dişli, bazılarında ise düz bir şekilde (tam kenarlı) dir. Ceviz ağacındaki yaprakçık sayısı türlere göre 5-23 arasında değişkenlik göstermektedir.

Ceviz Ağacı Nedir? Ceviz Ağacı Hakkında Bilgi

Ceviz ağacı, cevizgiller ailesine mensup olan Juglans cinsinden tek tüysü yaprakları karşılıklı olarak dizilmiş ve aromatik kokulu ağaç türleri arasında yer alır. Ceviz ağacı ceviz olarak adlandırılan ve oldukça sert bir kabuğa sahip olan meyveler verir. Bu meyveler de ceviz olarak adlandırılır. Ceviz ağacının özellikle meyvesinin insan sağlığına çok önemli faydalarının varlığı söz konusudur. Dünya üzerinde 18 ceviz ağacı türü bulunmaktadır.

Ceviz Ağacı Latince İsmi

Ceviz ağacının çok fazla insan tarafından merak edilen Latince ismi Juglans regia 'dır.

Ceviz Ağacı Özellikleri

Her ağaç türünde olduğu gibi ceviz ağaçlarının da kendilerine özgü bazı özelliklerinin varlığı söz konusudur. Bunlar:

- Oldukça hızlı büyürler,

- Ceviz ağaçlarının boyları 25 ile 40 metreye kadar uzayabilir,

- Ağaç köklerinin derinliği 3 ile 5 metreye kadar ulaşabilir,

- Ceviz ağacının yaprakları yaprakçıktan oluşur,

- Büyük alan kaplayan ağaç türleri arasında yer alır,

- Ceviz ağacı şekli yayvan taç biçiminde olup 3 farklı şekilde görülebilmektedir,

- Dik, yarı dik ve taçlı şekilleri bulunmaktadır,

- Ceviz ağacı kökleri kazık köklüdür, bundan dolayı kılcal kök bolca bulunur.

- Ağaç yüzeyleri oldukça düzgün bir yapıya sahiptir,

- Ağacın genlik deki rengi gümüş rengindedir,

- Ceviz ağaçları yaşlandıkça koyulaşan bir renge sahip olup, ağaç yüzeyinde de çatlaklar meydana gelir,

- Ceviz ağacının yaprakçıkların yapısı ve şekli geniş ve elips biçiminde olup uç kısımları ise sivridir,

- Yapraklarının rengi ise yeşildir

Ceviz Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Ceviz ağacı için en uygun dikim dönemi kasım ve mart aylarını kapsamaktadır. Ayrıca soğuk kış aylarında açık köklü, diğer mevsimlerde ise tüplü olarak bilinen torbalı ceviz fidanları yılın 12 ayı boyunca toprağa dikilebilir bir özellik barındırmaktadır.

Ceviz Ağacı Nerede Yetişir?

Ceviz ağacı sahip olduğu yapısı itibari ile ülkemizde pek yerde kolaylıkla yetişebilen bir ağaç türü olma özelliğine sahiptir. Türkiye'deki mevcut tüm bölgelerin iklim koşullarına uyum sağlayabilecek ceviz ağacı çeşitlerinin varlığı söz konusudur. Bu bakımdan ceviz ağaçlarının iklimlere uygun bir şekilde seçilerek özenli bir biçimde yetiştirilmesi durumunda birçok yerde kolaylıkla yetiştirilebilmesi mümkün olabilmektedir.

Ceviz Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Ceviz ağaçlarının verimliliğinin artması için budamanın oldukça büyük önemi vardır. Ceviz ağacının budama işlemi esnasında iyi bir taç oluşturmak önemlidir. Böylelikle ceviz ağaçlarının verecekleri cevizlerin kalite oranı önemli ölçüde artar, çiçeklenmeleri ve hava sirkülasyonu sağlanmış olur. Budama işlemlerinde ağaçların zarar görmüş kısımlarının temizlenmesi önemlidir. Budama yapılmasındaki esas amaç ağacın yapraklarından dallarına kadar bakımının yapılmasını sağlamaktır.

Budama işlemi için en ideal zaman ise kış sonu ve yaz ayı olmaktadır. Kış mevsiminin sonlarına doğru hafif bir kış budama işlemi gerçekleştirilerek sürgün pişkinleşmesini daha rahat hale gelmesi sağlanır. Budama işlemi gerçekleştirilirken ağacın orta kısmından yapılmasına dikkat edilmesi oldukça önemlidir. Çok ince olan dallara ise budama işlemi uygulanmamalı ve 30 cm'den kısa olan sürgü kesilmemelidir.

Ceviz Ağacı Yaprak Döker mi?

Ceviz ağacı dinlenme dönemi geldiğinde yapraklarını döken ağaçlar arasında yer almaktadır. Bu bakımdan ceviz ağacı yaprak döker mi sorusunun yanıtı: evet döker olmaktadır.

Ceviz Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Ceviz ağacının bakımında gübre kullanımın önemli bir yerinin varlığı söz konusudur. Özellikle de yavaş gelişen veya zayıf yapıdaki ceviz ağacı için azotlu gübre seçimi tercih edilebilir. Ayrıca fosfat ve potasyum oranı yüksek gübrelerin kullanımı oldukça uygun olacaktır.

Ceviz ağacı sulama işleminde dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri dikimi gerçekleştirilmiş olan cevizin ilk yıllarında düzenli bir şekilde sulama işleminin yapılmasıdır. Ceviz ağacını sulamak için ideal olan sulama tekniği ise sızdırma ve damla sulamadır. Özellikle ağacın iç doldurma döneminde sulama çok ayrı bir önem barındırmaktadır.

Ceviz Ağacı Faydaları Nelerdir?

Ceviz ağacı sülfür gazı salgılayan bir ağaç olma özelliği taşımaktadır. Sülfür gazı havadaki diğer gazlardan daha ağır bir yapıya olduğu için dibe çöker ve cevizin altında oturanı sersemleten bir etki yaratır. Ancak sülfür gazının ozon tabakasını tamir etme özelliğinin varlığı söz konusudur. Sırf bundan dolayı ceviz ağacının faydası çok büyük olmaktadır.

Ceviz Ağacı Hastalıkları Neler?

Ceviz ağaçlarının sağlıklı gelişimini olumsuz etkileyen ve aynı zamanda verimliliğini düşen bazı ceviz ağacı hastalıklarının varlığı söz konusudur. Bunlar:

- Ceviz Antraknozu Hastalığı,

- Ceviz Yanıklığı,

- Kök Boğazı,

- Armillaria Kök Çürüklüğü,

Ceviz Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Ceviz Ağacı Kullanım Alanları

Ceviz ağacı pek çok işe yarar. Özellikle verdiği meyvesi insanlar tarafından çok sevilerek tüketilir ve sağlığa da önemli katkılarının varlığı söz konusudur. Ayrıca ceviz ağacının da bir hayli kullanım alanın varlığı söz konusudur. Bunlar:

- Mobilya sektörü,

- Parke üretimi,

- Ceviz ağacının meyvesinin endüstriyel alanda kullanımı söz konusudur,

- Ceviz ağacının yaprağı içerdiği bazı faydalı özellikler bakımından şampuanlarda kullanılır,