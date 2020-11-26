Çeviribilim Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Çeviribilim bölümü, sahalar arası kapsamı olduğu için akademik saha disiplini olarak da adlandırılır.

Çeviribilim Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Çeviribilim bölümü, isminden de anlaşılacağı üzere aslında bir çevirmenlik eğitimi bölümüdür. Bu bölümde Türkçe ve İngilizce dil bilinci gelişmiş ve her iki dilin kültürü ve kurumları hakkında bilgi sahibi olan, çeviri konusunda kuramsal ve eleştirel bilgi birikimine sahip ve uygulama deneyimine sahip nitelikli elemanlar yetiştirmeyi amaçlıyor.

Çeviribilim Nedir?

Çeviribilim, çevirmenlik eğitimi veren bir bölümdür. Anabilim dallarında uygulanan program çerçevesinde çeviriye ve çevirinin farklı alanlara bütüncül yaklaşım kazandırmasını hedefleyen derslerin yanı sıra yazılı ve sözlü çeviri alanlarının tanıtımı için uygulamalı dersler yoğun olarak gösterilir.

Çeviribilim Bölümünün Amacı Nedir?

Çeviribilimin amacı, yapılan bilimsel araştırmalar ve bu alanda verilen eğitimler sayesinde işinde başarılı çevirmenler yetiştirmektir. Bu bölümde İngilizce ve Türkçe dışında en az bir dile daha çevirme yapabilecek bir yetkinliğe sahip olan kişilerin yetiştirilmesi amaçlanır. Bu bölümde çevirmenlik yapabilecek düzeyde siyasal bilim, ekonomi, sosyal bilimler ve tarih gibi konulara hakim olacak kişiler yetiştiriliyor.

Çeviribilim Mezunu Ne İş Yapar?

Çeviribilim mezunu kişiler, çevirmenlik yapar. Bunun yanında uygulamalı olarak hem de farklı diller ve kültürler arasındaki hareket ve aktarımı anlama aracı olarak kullanılan çevirinin sistematik olarak incelemesinde görev alır. Çeviri çalışmaları ve pratik çeviri deneyimlerinin kullanılmasını ve çeviri alanındaki metodolojik ve felsefi açılardan çevredeki güncel eğilimlerini ve çeviri felsefesini de inceler.

Çeviribilim Bölümü Kaç Yıllıktır?

Çeviribilim bölümü, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümde okuyacak kişilerin yabancı dillere meraklı olması ve çeviri yeteneğinin gelişmiş olması gerekir.

Çeviribilim Bölümü Okumak için Ne Gereklidir?

Çeviribilim bölümünde okumak isteyen kişilerin TYT ve YDT sınavlarına girerek bu puan türlerinden yeterli puan almanız gerekir. Bu bölüme yerleşmede dil puanı dikkate alınır. Bu bölümde okumak isteyen kişilerin diğer dillere meraklı olması ve yabancı dil bilgisinin yeterli olması gerekir.

Çeviribilim Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Çeviribilim bölümü, İngilizce ağırlıklı derslerin okutulan ve öğrencilere tercümanlık hakkında eğitimler verilen bir bölümdür.

Çeviribilim Bölümü Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Çeviribilim bölümü TYT ve YDT puan türüne göre öğrenci alır. Bu bölüme girmek için Yabancı Dil Yeterlilik sınavı (YDT) puan türünden yeterli puan almak gerekir.

Çeviribilim Bölümü Dersleri Nelerdir?

Çevirmenler için Sözlü Anlatım ve Kompozisyon

Çevirmenler için Bilişim Teknolojileri

Modern Dünyanın Oluşumu ve Kültürel Etkileşimler

Çeviribilimde Makale Yazımı

Çeviri ve Çeviribilimde Güncel Konular

Metin Okuma ve İnceleme

Etimoloji

Sözlü Çeviri Uygulamasında Kuramsal Yaklaşımlar

Konferanslarda Eş Zamanlı Çeviri Uygulaması

Ardıl Çevir

Çeviribilim Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Çeviribilim mezunları hem uygulamalı olarak hem de uygulama olarak farklı kültürler ve diller arasındaki hareketi ve aktarımı anlayıp çözümleyerek sistematik bir şekilde inceler. Bu kişiler çeviri çalışmalarının pratik deneyimini ele alarak çeviri alanındaki yenilikleri yakından takip eder.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Çeviribilim mezunlarının çok geniş bir çalışma alanı bulunuyor. Bu kişiler, pek çok alanda çevirmen olarak görev alıyor. Bu bölümden mezun olan kişiler serbest çevirmenlik görevi yürütebilirken kendi işlerini kurma imkanı da yakalayabilir. Çeviri şirketleri ve uluslararası işletmelerde ise kurum içi çevirmenlik görevini yürütürler. Bu kişiler proje yöneticisi olarak da bu kurumlarda görev yapabilirler. Bunun yanında dil hizmetlerinde ise, gazetecilik, halkla ilişkiler, uluslararası yayıncılık ve öğretim gibi görevleri üstlenirler.

Çeviribilim Bölümü Çalışma Alanları Nelerdir?

Çeviribilim bölümünden mezun olan kişiler, pek çok yerli ve yabancı kurumda, şirkette ya da devlet kurumlarında görev yapar. Aynı zamanda bu bölümden mezun olan kişiler çevirmen olarak uluslararası firmalarda görev yapabiliyor. Bu bölümde okuyacak kişilerin farklı dillere merakı olması da işini sevmesini kolaylaştırır.

Çeviribilim Bölümü Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Almanca)

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)