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Çeviri kelimesinin eş anlamlısı nedir? Çevirinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Çeviri#Eş Anlamlısı
Çeviri kelimesinin eş anlamlısı nedir Çevirinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Çeviri kelimesi günlük hayatta yabancı bir kelimeyi veya bir kelimenin anlaşılabilmesini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalar olarak bilinmektedir. Çeviri kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler bulunmaktadır. Çeviri kelimesinin eş anlamlı olan kelimeler nelerdir ve Türk Dil kurumuna göre çeviri kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili örnek cümleler hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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Çeviri kelimesi yabancı dilden ana dile dönüştürülen ve kelimeleri anlamak için yapılan çalışmaların tümü olarak bilinmektedir.

 Çeviri Kelimesinin Eş Anlamlı Kelimeleri Nelerdir?

 Çeviri kelimesinin eş anlamlı olan kelimeleri tercüme, çevirme ve çevirge olarak bilinmektedir. Günlük hayatta çeviri kelimesinin en yaygın şekilde kullanılan eş anlamlısı ise tercüme olarak bilinmektedir.

 Türk Dil Kurumuna Göre Çeviri Kelimesinin Eş Anlamlı Kelimeleri İle Örnek Cümleler

 Türk Dil kurumuna göre çeviri kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili örnek cümleler şöyledir;

 Bu eserlerin tüm tercümelerinde orijinal eserden çok yazarların kendi yorumuna rastladım.

 Yabancı dilden yapılan çevirgeleri takip ederek belirtilen yollarda üretim yapalım.

 Dostluğumuz çok eskilere dayanır ama hala iletişimimiz çevirge yardımıyla olmaktadır.

 Yazılan her kitapta bir tercüme izi aldığım oluyor.

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 Bu belgeseli tercüme ederek alt yazı haline getirip kısa zamanda hazır edelim.

 Tüm yabancı filmleri Türkçeye tercüme ederek izlemekten keyif alıyorum.

 Yıllar önce yazmış olduğu mektupları tekrar tercüme ederek yeni anlamlar yükledim.

 Analitik raporları tercüme ederek hepsini toplayalım.

 Her dilde tercüme işi özenle yapılmalıdır.

 

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#TDK#Çeviri#Eş Anlamlısı

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