Çevir Kazı Yanmasın ne demek? Çevir Kazı Yanmasın deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler kullanıldıkları cümlelere anlam katarken aynı zamanda cümlenin daha ilgi çekici hale gelmesini sağlayan söz gruplarıdır. Kalıplaşmış olan kelimeler herkesçe bilinen manalarıyla cümlelere anlam katarlar.

Çevir Kazı Yanmasın Ne Demek?

Çevir kazı yanmasın deyimi sıkça kullanılmaktadır. Bu deyim genellikle konuşurken karşındakinin alındığını fark ederek konuyu farklı şekilde çevirmeye çalışanlar için şakayla belirtmedir.

Çevir Kazı Yanmasın Deyiminin Anlamı (TDK)

Çevir kazı yanmasın esprili bir deyim olması nedeniyle çok kullanılmaktadır. Bir kişinin konuşma sırasında pot kırdığını anlayarak hemen konuşmayı çevirmeye çalışan kişiye söylenir. Çevir kazı yanmasın denildiğinde aslında durumun anlaşıldığını lafı çevirmeye kalktığının fark edilmiş olduğu anlatılır.

Çevir Kazı Yanmasın Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Deyimin anlamını tam olarak kavrayabilmek açısından örnek cümlelerin incelenmesi uygundur. Bu şekilde manası daha iyi anlaşılabilmektedir. Sizlere çevir kazı yanmasın deyiminin örnek cümle içinde kullanımını TDK' ya uygun olarak derledik.