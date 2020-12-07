Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Cevher hazırlama mühendisleri, kıymetli mineralleri cevherden ayırma işlemi yapan profesyonel kişilerdir.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Cevher hazırlama Mühendisliği bölümü, Mühendislik Fakültesi bölümü bünyesinde bulunan ve yeni nesil mühendislik bölümleri arasında yer alan 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Bu bölümde doğal madenlerin işlenerek kullanabilir bir hale getirilmesi sağlanır.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Nedir?

Cevher, kimyasal, fiziksel ve fizikokimyasal farklılıklarına özelliklerine göre ayrılabilir. Cevher hazırlama dört aşamadan meydana gelir. Bunlar ise; boyut küçültme, zenginleştirme, sınıflandırma ve susuzlandırma aşamalarıdır. Tüm bu işlemleri yapacak profesyonel kişiler ise, cevher hazırlama mühendisleridir.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Cevher hazırlama Mühendisliği Bölümünün amacı, doğal kaynaklardan elde edilen seramik, cam, demir çelik, boya ve enerji gibi maddelerin üretimi için ihtiyaç olan bileşenlerin operasyonlara hazır hale getirilmesini amaçlayan bir mühendislik dalıdır.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Cevher Hazırlama Mühendisliği mezunu olan kişiler, doğal kaynaklarınızın pek çok alanda kullanılabilir hale getirilmesini sağlayan ve hammadde olarak kullanılması için gerekli işlemlerin yürütülmesini sağlayacak gerekli işlemleri yapar. Yapılan bu işlemler, zararlı maddelerden arındırma, zenginleştirme, arındırma gibi sistemlerin kullanılmasında, imalatında, tasarımında, bakım be onarımda görev alır. Aynı zamanda bu mühendisler, yeni sistemlerin oluşturulmasında görev alır. Cevher hazırlama mühendisleri, doğal kaynaklarla elde edilen farklı kaynakların farklı operasyonlarda kullanıma hazır hale getirilmesini sağlar.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Maden Fakültesi bünyesinde bulunan Cevher Hazırlama Mühendisliği, 4 yıllık bir lisans bölümüdür. Aynı zamanda bu öğrencilerin katılması gereken bir de sorunlu staj bulunuyor. Staja katılan öğrenciler hem deneyim kazanıyor hem de mesleki donanım kazanma şansı buluyor.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Okumak için Ne Gereklidir?

Cevher mühendisliği okumak için YKS’nin 1. oturumu ve 2. oturumu olan TYT ve AYT sınavlarına girerek yeterli puanı almanız gerekir. Alan sınavına girebilmek için TYT’den baraj puanı olan 150 puan ve üzeri puan almanız gerekiyor.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Öğretimi İngilizce midir?

Cevher hazırlama mühendisliği bölümü Türkçe verilen bir eğitimdir. Bazı üniversitelerde ise, İngilizce hazırlık sınıfı okutularak bu bölümden mezun olan kişilerin mesleki terimlerin İngilizce karşılığını öğrenmesi amaçlanır.

Cevher Hazırlama Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Cevher hazırlama mühendisliği, sayısal puan türüne göre öğrenci kabul ediyor. Bu bölümü tercih eden kişilerin sayısal derslerde başarılı olması gerekir.

Cevher Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Cevher Hazırlama Mühendisliği

Yüzey ve Kolloid Kimyası

Maden Üretim Teknolojisi

Parça Mekaniği

Zenginleştirme Öncesi Hazırlama İşlemleri

Cevher hazırlama Tesis Otomasyonu

Süreç Mineralojisi

Fiziksel Zenginleştirme Yöntemleri

Flotasyon ve Flokülasyon

Kömür Hazırlama

Bilgisayar Uygulamaları ve Mineral Süreçleri

Cevher Hazırlamada Tesis Yönetimi ve Ekonomisi

Cevher Hazırlamada Süreç Tasarımı

Metalurji

Cevher Mühendisliği Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Cevher mühendisliği mezunlarının az olmasından dolayı pek çok alanda rahatlıkla iş bulabiliyor. Cevher mühendisleri, enerji kaynakları ve madenler üzerine çalışmalar yapar. Bu kişiler aynı zamanda pek çok özel ve kamu sektöründe çalışma imkanı bulunuyor.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Cevher Zenginleştirme Tesisleri

Nadir Toprak Metallerin Zenginleştirilmesi Tesisleri

Demir Çelik Fabrikaları

Kırma ve Öğütme Sistemleri

Termik Enerji Santralleri

Nükleer Ham Madde Üretimi ve Teknolojisi Firmaları

Temiz Katı Yakıt Üretimi Tesisleri

Cam ve Seramik Üretim Tesisleri

Nükleer Ham Madde Üretimi ve Teknolojisi Firmaları

Cevher Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Cevher hazırlama mühendisleri, maden ve enerji ile ilgili çalışma yürüten pek çok alanda görev yapabilir. Kamuda görev almak isteyen kişilerin ilgili kurumlara atanabilmesi için KPSS’den yeterli puan alması gerekir. Bu mühendisler sistemlerin zenginleştirilmesi, onarılması, zararlı maddelerinden arındırılarak yeniden boyutlandırılmasında faaliyet gösterir.

Cevher Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Cevher hazırlama mühendisliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği bünyesinde eğitim veriyor. Cevher Mühendisliği mezunları, az mezun veren ve yeni bir bölüm olduğu için çok geniş bir çalışma yelpazesine sahiptir. Bu kişiler kamu ve özel sektörde rahatlıkla iş bulabilir.