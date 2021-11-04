Çevgan ne demek, ne anlama gelir? Çevgan kelimesinin TDK sözlük anlamı...

Haberin Devamı

Çevgan kelimesinin kullanımı günümüzde yaygın değildir. Eski zamanlarda kullanılan çevgan sözcüğü TDK'ya göre, bir savaş oyunudur. At üzerinde oynanan oyunlar arasında yer alıyor.

Çevgan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Milattan önce zamanlarında oynanan farklı oyun türleri bulunuyor. Eski zamanlarda atların kullanımı çok yaygındır. At kullanımı yaygın olması, farklı oyunların ortaya çıkmasına neden oluyor. Çevgan kelimesi de eski zamanlarda bir oyun adı olarak kullanılıyordu. Çevgan kelimesi Orta Asya Türklerinin oynadığı bir savaş oyunu olarak biliniyor. Günümüzde duyulabilen çevgan sözcüğünün tam net anlamı kişilerce araştırılabiliyor. Çevgan kelimesi oyun ismi olarak eski zamanlarda kullanılıyordu.

Çevgan Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

TDK'da merak edilen her bir kelimenin anlamını bulmak mümkündür. Araştırılan kelimeler arasında çevgan sözcüğü de yer alıyor. Farklı kökene ait olan çevgan sözcüğünün taşıdığı anlam bakımından önemi büyüktür. Çevgan sözcüğünün TDK'da yer alan anlamları konusunda yapılan araştırmalar bulunuyor. Çevgan kelimesi TDK'da, bir oyun ismi olarak yer alıyor. Orta Asya Türklerinin at üzerinde oynadığı oyunlara verilen bir isimdir.