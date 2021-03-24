Çetele Tutmak ne demek? Çetele Tutmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Hesap tutmanın birçok farklı çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan birisi de çetele tutmaktır.

Çetele Tutmak Ne Demektir?

"Çetele tutmak" deyimi iki farklı anlamda kullanılmaktadır. Bunlardan ilki gerçek anlamı olmaktadır ve çizgi çekerek hesap tutmak anlamına gelmektedir. Deyimin ikinci anlamı ise mecaz anlamı olmaktadır. Bu anlamda ise insanlar diğer insanların onlara yaptıklarının hesabını tutmaktadırlar.

Çetele Tutmak Deyiminin Anlamı

Özellikle okuma yazması olmayan kişiler hesaplarını tutarken çizgi sisteminden yararlanmaktadır. bu sistemin kullanıldığı bir diğer yer ise, hesapta geçen kalemin daha da artabileceği ve bu artışın belirli olmadığı durumlar olmaktadır. İşte bu usul ile tutulan hesaplara çetele tutmak denmektedir.

Deyimiz mecaz anlamına gelecek olursak; bu anlamda anlatılmak istenilen insanlar arasında ki alışverişlerin önemsendiği ve kimin ne kadar iyilik veya kötülük yaptığının akılda tutulduğu anlamıdır.

Çetele Tutmak Deyiminin Örnek Cümle İçerisinde Kullanımı

Bana bu yaptıklarının çetelesini tutuyorum.