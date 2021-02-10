Cesurun Bakışı Korkağın Kılıcından Keskindir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Atasözleri geçmişten günümüze adeta bir köprü ve eğitici olan, öğüt veren, bilgi aktarımını sağlayan sözlerdir. Bu atasözlerinden birisi de ' Cesurun Bakışı Korkağın Kılıcından Keskindir ' cümlesidir. Pek çok diyalog esnasında bu söz uygun zamanlarda kullanılmaktadır.

Cesurun Bakışı Korkağın Kılıcından Keskindir Atasözünün Anlamı ( TDK) Nedir?

Bu atasözünün anlamı, dışa dönük ve atılgan insanların bakışlarında ve duruşlarında bile bir caydırıcı güç vardır. Korkak bir kişi de ise yürek gücü daha azdır. Bu güç olmadığından nerde nasıl davranacağını bilemezler ve hep ürkektir.

Cesurun Bakışı Korkağın Kılıcından Keskindir Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözünün cümle içinde; ' Babamın Bana Her Zaman Verdiği Tavsiye Cesurun Bakışı Korkağın Kılıcından Keskindir ' şeklinde kullanılmaktadır.