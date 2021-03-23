Cerre Çıkmak ne demek? Cerre Çıkmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Osmanlı medreselerinde verilen eğitim, yapılan ilim her zaman halkın yararı gözetilerek yapılırdı. Medreselerde eğitim alan talebeler halkın ihtiyacını karşılamak için her zaman hazır ve nazır bulunurlardı. Osmanlı medreselerinde uygulanan bu sisteme cerre çıkma denmiştir.

Cerre Çıkmak Ne Demek?

Osmanlı medreselerinde eğitim alıp halkın ihtiyacını karşılamak için toplumda görev almak anlamına gelmektedir. Eski zamanda medrese talebelerinin, mübarek üç aylar olan Recep, Şaban ve Ramazanda köylere dağılıp halka, ahaliye dini nasihatlarda bulunmak, namaz kıldırmak veya müezzinlik etmek suretiyle para ve erzak toplamaları anlamında kullanılan.

Cerre Çıkmak Deyiminin Anlamı ve Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Medreselerde okuyan softalar para ve erzak toplamak için belli aylarda köylere dağılıp imamlık veya müezzinlik yapmak anlamında kullanılmakta olan bir deyimdir.

Ali medresede eğitim aldıktan sonra bir köyde müezzinlik yapmaya başlayarak cerre çıktı.