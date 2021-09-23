Cerrah nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Cerrah olma şartları, maaşları ve iş imkanları

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Cerrahlar hastalıkları, deformiteleri ve yaralanmaları tıbbi operasyonlarla tedavi ederler. Bu uzmanlar ayrıca hastaları muayene eder ve teşhis testleri gerçekleştirir ve yorumlar.

Cerrah Nedir?

Cerrahlar, hastalarına koruyucu sağlık hizmetleri konusunda danışmanlık yapar ve önleyici ve elektif ameliyatlar gerçekleştirir. Nörolojik cerrahi, ortopedik cerrahi ve plastik veya rekonstrüktif cerrahi dahil olmak üzere birçok uzmanlık alanı bulunmaktadır. Nasıl cerrah olunacağına odaklanırken, adaylar eğitim, ikamet ve lisans bileşenlerini göz önünde bulundurmalıdır.

Cerrah Ne İşe Yapar?

Cerrah, özellikle cerrahide uzmanlaşmış bir tıp doktoru veya doktordur. Hastalığı, yaralanmayı tedavi etmek veya vücut dokularını, kemiklerini veya organlarını onarmak/çıkarmak için operatif önlemler kullanılır. Örnekler arasında genel doktorlar, ayak hastalıkları uzmanları, diş hekimleri ve hatta veterinerler sayılabilir.

Cerrah Nasıl Olunur?

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Çoğu tıp fakültesi için belirli bir temel gereklilik olmasa da, lisans dereceniz için okurken fen gereksinimleri açısından ağır olan bir bilim dalını almanız yararlı olacaktır. Biyoloji, kimya, matematik, fizyoloji ve daha pek çok konuda ders aldığınızda tıp fakültesi müfredatını idare edebileceğinizi gösterebilirsiniz. Dört yıllık kariyeriniz boyunca derslerinize ara verme seçeneğine sahip olacaksınız, böylece programda geç kalan ağır bir yüke takılmayacaksınız.

Yeterli puanınız olduğunda, saygın tıp fakültelerine başvurmaya başlayabilirsiniz. Başvuru yaparken, Doktor veya Osteopatik Tıp veya Tıp Doktoru derecenizi kazanmak isteyip istemediğinize karar vermelisiniz. Benzerler, ancak bir DO programı aldığınızda, kemikler ve kaslar üzerinde ekstra eğitim alacaksınız. Bir cerrah olarak hangi eğitimin sizin için en yüksek kazancı sağlayacağına karar vermelisiniz.

Sınıfınızı ve klinik kurslarınızı tamamladıktan sonra, bir sonraki adım bir ikamet programına girmektir. Bir cerrahi uzmanlık programı, uzmanlaşmak istediğiniz yere bağlı olarak üç ila sekiz yıl arasında sürebilir. Lisansınızı almadan önce bir uzmanlık alanı seçmeniz ve ardından oturma gereksinimlerini gözden geçirmeniz önemlidir.

Cerrah Olma Şartları Nelerdir?

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İşin doğası göz önüne alındığında, cerrah olmak için bazı katı niteliklere sahip olmanızın gerekmesi şaşırtıcı değildir. Etik, öz motivasyonlu, baskı altında çalışabilen ve detay odaklı olmak gibi kişisel özelliklere ihtiyaç duymanın yanı sıra, uzun yıllar eğitim ve titiz bir lisanslama sürecinden geçmeyi bekleyebilirsiniz. Akademik olarak nitelikli ve lisanslı olmanın yanı sıra hızlı düşünebilmeli, ameliyathanede uzun saatler ayakta kalabilmeli ve kaliteli tıbbi bakım vermeye adanmış olmalısınız.

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Cerrah'ın Görevleri Nelerdir?

Cerrahlar, hasta bakımının tanı ve ameliyat öncesi, ameliyat ve ameliyat sonrası yönetiminde uzmanlaşmıştır. Anatomi, acil ve yoğun bakım, immünoloji, metabolizma, beslenme, patoloji, fizyoloji, şok ve resüsitasyon ve yara iyileşmesi konularında bilgili olmalıdırlar. Cerrahlar 14 farklı alanda eğitim alabilir ve bu alanda ikamet veya burslar sırasında özel olarak eğitilirler. Örneğin pediatrik, kardiyo, vasküler, ortopedik veya nörolojik arasında değişir.

Cerrahların günün büyük bir bölümünde ayakta olmaları ve haftada en az 50-60 saat ve belki de nöbetçi olarak çalışmaları gerekmektedir. Çalışma saatleri çok düzensiz olabilir ve o gün için hangi ameliyatların planlandığına bağlı olarak bazı günler diğerlerinden daha uzun olabilir. İyi ışık alan ve steril ortamlarda çalışırlar. Ameliyattan sorumludurlar ve ameliyata yardımcı olan tüm sağlık personeline liderlik ederler. Cerrahlar genellikle haftada 2-3 arasında herhangi bir yerde yaparlar, ancak gerçekleştirilen ameliyatın karmaşıklığına bağlı olarak daha fazlasını yapabilirler. Ayrıca ameliyat öncesi ve sonrasında hastalarıyla görüşerek soru ve endişelerini giderirler.

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Cerrah Maaşları Ne Kadar?

Uzaktan izleme ve gelişmiş bilgi yönetimi araçları dahil olmak üzere gelişen teknolojiler, cerrahların ve doktorların aynı sürede daha fazla hastayı tedavi etmesine olanak tanır. Bu profesyonellerin maaşları, ülkedeki tüm meslekler için en yüksek ücretler arasında yer alıyor ve ortalama yıllık maaş 2021 yılında 10 ile 20 bin arasında değişiyor.

Cerrah İçin İş İmkanları Nelerdir?

Cerrahların ve doktorların istihdamının 2018-28 arasında %7, tüm meslekler için ortalamadan yaklaşık %2 daha hızlı artabileceğini göstermektedir. Büyüyen ve yaşlanan bir nüfus nedeniyle, doktor hizmetlerine olan talepte genel bir artış yaratması nedeniyle, istihdam yükselme eğilimine devam etmelidir.