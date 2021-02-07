Çernobil’den MIT’e

Deniz Güner 2002 yılında Ukraynalı bir anne ve Aydınlı bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. 1986 yılında nükleer facianın yaşandığı santralle aynı ismi taşıyan Çernobil şehrinde doğan Deniz’in çocukluğu da burada geçti. Yıllar sonra kimya bilimde dünya birincisi olmasında çocukken soluduğu havanın etkisi var mıdır bilinmez ama o şimdiden hem okulunun hem de ülkesinin gurur kaynağı olmayı başardı. Eğitimim tamamlanınca ülkeme dönüp katkı sağlamak istiyorum diyen 18 yaşındaki Deniz Güner başarı hikayesini şöyle anlattı:

'HAYATINDA HER ALANINDA KİMYA VAR'

"İlkokuldan bu yana derslerim çok iyiydi. Ailem hiç ders çalışma konusunda üstüme gelmezdi. Hep beni kendi halime bıraktılar. Lisede kimyaya ilgi duymaya başladım. Daha çok kimya çalışmaya başladım. Hayatta tüm alanlarda karşımıza çıkan bir bilim.

MIT’NİN KAPISINI OLİMPİYAT BAŞARILARIM AÇTI

Benim olimpiyat başarılarım var. Paris'te 2019'da düzenlenen 51'inci Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda da bronz madalya, geçen yıl ise Türkiye'nin ev sahipliğinde ve TÜBİTAK'ın organizasyonunda gerçekleştirilen 52'nci Uluslararası Kimya Olimpiyatı'nda altın madalya aldım. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde Tavşan Serumu Projesi'nde staj yapmıştım bir de. MIT bursu kazanmamda bunların etkisi oldu.

ÜLKEME KATKIDA BULUNMAK İSTİYORUM

Oradaki gördüğüm eğitimden sonra Türkiye’ye dönmek istiyorum. Burada bilim, teknik, endüstri olsun bu ve benzeri alanlara katkı sağlamak istiyorum. Kimya’da organik kimya dalını çok seviyorum. Onunla ilgili çalışmalar yapmayı planlıyorum.

SINAVINIZ YOKSA ÇOK KASMAYIN

Sınavı olan öğrenciler sınava çalışmaya devam etsin. Ben YKS’ye girmeyeceğim bu sene. Kitap okumaya vaktim olmuyordu o yüzden bol bol kitap okumayı düşünüyorum. Yorucu bir süreçti benim için, pek dinlenmeye vaktim de olmamıştı. Zaten İzmir’de yurtta kalıyorum. Eve gidip dinlenmek istiyorum. Öğrencilere tavsiyem de bu olur. Dinlensinler ve bir hobi edinip onu yapmaya başlasınlar. Eğer sınavları yoksa çok kasmalarına gerek yok.

HOBİLERİM DALIŞ VE SATRANÇ

Ben yazın dalgıçlık yapmayı çok seviyorum. Aydınlı olduğum için Didim’de dalış yapıp su altını keşfetmeyi çok severim. Onun dışında satranç oynamayı da çok severim.