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Çerkez ne demek, ne anlama geliyor? Çerkez kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Çerkez#TDK
Çerkez ne demek, ne anlama geliyor Çerkez kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Eski dönemlerde kullanılan bir kelime olan Çerkez kelimesi kıyafet ve o döneme ait bir dış giyim olarak bilinmesinin yanında bir topluluğa verilen isim olarak da kullanılmaktadır. Çerkez ne demek ve ne anlama geliyor? Çerkez kelimesinin anlamı nedir ile Türk Dil kurumuna göre Çerkez kelimesinin sözlük anlamı nedir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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Çerkez kelimesi Anadolu'daki birçok yörede yaşayan Batı Kafkaslarda bulunan halkın adı olarak bilinmektedir.

 Çerkez Ne Demek? Çerkez Kelimesi Ne Anlama Gelmektedir?

 Çerkez kelimesi halk dilinde kullanılan eski bir kelime olarak bilinmektedir. Halk dilinde çoğunlukla kadınların giydikleri yöresel uzun elbise olarak bilinmektedir. Aynı zamanda da Çerkezler adında bir topluluğun içinde bulunan kişilere verilen addır.

 Çerkez Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Çerkez kelimesi köken olarak halk dilinde kullanılmış bir kelimedir. Yöresel uzun elbise olarak bilinmektedir.

 Türk Dil Kurumuna Göre Çerkez Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil kurumuna göre Çerkez kelimesinin sözlük anlamı Kafkasya’da yaşayan bir boy adı ve bu boya ait olan kimse olarak kullanılmaktadır. Diğer bir anlamı ise yöresel uzun kadın elbisesi olmaktadır.

 

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