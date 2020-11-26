Çerkez Dili Ve Edebiyatı Bölümü Nedir Ve Mezunu Ne İş Yapar? Bölümü Olan Üniversiteler, Dersleri Ve İş İmkanları

Çerkez dili ve edebiyatı öğrencilerin sıklıkla tercih ettiği bir bölümdür. Çerkez dilini ve Kafkasya kültürünü ele alan bu bölüm edebiyata ve kültürlere ilgisi olanların tercih etmesini sağlamaktadır.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Çerkez dili ve edebiyatı bölümü, Çerkez topluluğunun kültürleri ve dilleri hakkında bilgi sağlamaktadır. Farklı bir dil ve kültür öğrenmek oldukça keyifli ve merak uyandırıcı olup bu mesleğe yönelmek isteyenleri oldukça sağlam bir gelecek beklemektedir.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Nedir?

Çerkez dili ve edebiyatı bölümü, ülkemiz üzerinde yaşayan Çerkez topluluğunun, dili, kültürü, yaşam felsefesi ve amaçlarının öğretilmesini, yaşatılmasını ve araştırmalar ile pekiştirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca Türkiye'nin de kültür çeşitliliklerinin zenginleştirilmesini de sağlamaktadır.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümünün Amacı Nedir?

Çerkez dili ve edebiyatının genel amacı Çerkez dilini, kültürel değerlerini , tarihini, miraslarını, yaşayış biçimlerini toparlayıp en sade şekilde anlatmaktır. Çerkez dilinin araştırılması, kültürel değerlerin anlatılması, edebiyatının araştırılıp öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Çerkez dili ve edebiyatı bölümü mezunları Çerkez dilbilimcisi olarak anılmaktadır. Çerkez dilinde eserleri incelerler. Çeşitli kütüphaneler, arşivler ve basın gibi kurumlarda görev alabilmektedir. Ülkemizde çeşitli ve ilgili bakanlıklarda çalışabilirler.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Kaç Yıllıktır?

Çerkez dili ve edebiyatı bölümü, edebiyat fakültesi içerisinde 4 yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Toplam olarak 8 yarıyıl dersleri görülmektedir. Dil puanları esas alınarak öğrenci kabul edilmektedir.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Okumak İçin Ne Gereklidir?

Çerkez dili ve edebiyatı bölümü okumak için, ilgili sınavlardan yeterli puan alıp tercih yaparak bu bölüme yerleşmek gereklidir. Tamamen edebiyat, dil ve kültürleri araştırılmak, öğrenmek ve geliştirmek isteyen kişilerin bu bölüme için aşamalı sınavları tamamlamaları gerekir.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretimi İngilizce midir?

Çerkez dili ve edebiyatı bölümlerinin öğretimi üniversitelere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Bazı Üniversiteler de İngilizce eğitim verilirken bazılarında ise farklılıklar oluşabilmektedir.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Çerkez dili ve edebiyatı bölümü, öğrenci alımını YKS sınavının birinci ve üçüncü oturumuyla temel yeterlilik ve yabancı dil sınavları ve sonuçları ile yapmaktadır. Bu bölümü isteyen öğrenciler çeşitli oturumlu sınavlardan başarılı olmak zorundadır. Bütün sınavlardan başarılı şekilde sonuç alan bireyler tercih yaparak bu bölüme yerleşebilmektedir. Sözel puan türü baz alınarak öğrenci alımları yapılmaktadır.

Çerkez Dili Ve Edebiyatı Bölümü Dersleri Nelerdir?

Bu bölümü tercih eden öğrencilerin eğitim göreceği dersler;

* Çerkezce yazma ve okuma

* Çerkezce dinleme ve konuşma

* Temel bilgi teknolojileri kullanımı

* Çerkezce dil bilgisi

* Türk dili ve edebiyatı

* Çerkez edebiyatı

* Anlam bilim

* Çerkez dili lehçeleri

* Edim bilim

* Biçim bilim

* Yakın dönem Çerkez edebiyatı

* Çerkezce yazılı anlatım

* Kafkasya tarihi

* Çerkezce transkripsiyon

* Çerkez sanat tarihi

* Bilimsel metin çevirisi

* Çerkez kültür tarihi

* Atatürk ilkeleri ve inkilap tarihi

* Çerkezce çeviri

* Rusça

* Nitel araştırma yöntemleri

* Ses bilim

* Çerkez şiiri

* Yabancı dil

* Sözlü edebiyat

* Edebi metin çevirisi

* Çerkezce metin incelemesi

* Kafkas dilleri olarak belirlenmiştir.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Bu bölümün mezunları Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kuruluşlar başta olmak üzere, turizm şirketlerinde, yazılı basında, dilbilim ve toplumbilimi ile ilgilenen alanlarda, çeşitli televizyon kurumlarında ve eğitim yuvalarında çeşitli imkanları vardır.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Çalışma Alanları Nerelerdir?

Çerkez dili ve edebiyatı bölümünün çalışma alanları, ilgili bakanlıklar veya kurum ve kuruluşlar, kütüphaneler, çeşitli tercümanlık kurumları, arşivler, vakıflar, dernekler, eğitim kurumları gibi birçok yerde çalışabilirler.

Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Ülkemizde sadece iki üniversite de öğrenim görülmektedir. Bu üniversiteler;

* Düzce Üniversitesi

* Kayseri Erciyes Üniversitesi