Cereyanda Kalmak ne demek? Cereyanda Kalmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsanları uyaran ve kötü sonuçların önüne geçmeyi hedefleyen deyimlerimizden birisi de "cereyanda kalmak" olmaktadır.

Cereyanda Kalmak Ne Demek?

Bu deyimi iki farklı anlamda kullanmak mümkün olmaktadır. Bu anlamlardan ilki; kapalı bir alanda iki açık cam ya da kapı arasında oluşan şiddetli hava akımı olmaktadır.

Deyimin ikinci anlamı ise muhtemelen bu hava akımına maruz kalmış insanların üşüterek hastalanması olmaktadır.

Cereyanda Kalmak Deyiminin Anlamı

Özellikle annelerimizden sıklıkla duyduğumuz "cereyanda kalma" deyimi şiddetli hava akımının oluştuğu yerlerde durmamak gerektiğini bizlere hatırlatmaktadır. Kapalı ortamlarda oluşan bu hava akımı karşılıklı olarak açık olan kapı veya pencereler arasında gerçekleşmektedir. Diğer bir anlamı da bu hava akımı sebebi ile üşütmektir.

Cereyanda Kalmak Deyiminin Cümle İçerisindeki Kullanımı

Annem temizlik yaparken bütün camları açmış ve cereyanda kalmış.