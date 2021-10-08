Cereyan ne demek, ne anlama geliyor? Cereyan kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

Cereyan kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Akım
2- Ekol
3- Oluşum
4- Vuku Bulmak
5- Sökün Etmek
6- Elektrik
7- Teşekkül Etmek
8- Oluşmak
Cereyan Ne Demek?
Cereyan Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
TDK'ya göre Cereyan kelimesinin üç farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Bir yerden başka bir yere geçiş, intikal, aktarım
İkinci Anlamı: Olmak, gerçekleşmek
Üçüncü Anlamı: Düşünce akımı ya da felsefi disiplin
Cereyan Kelimesinin Cümle İçerisinde Kullanımı
''Dün, güvenlik ekipmanlarını kullanmayan bir işçiyi cereyan çarptı.