Ceremesini Çekmek ne demek? Ceremesini Çekmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu deyim genellikle şikayet cümlelerinin içerisinde yer alır. Birisi söz konusu suçu kendisinin değil başkasının işlediğini ve masum olduğunu belirtmek için bu deyimi kullanır.

Ceremesini Çekmek Ne Demek?

Ceremesini çekmek, birinin yaptığı hatanın ya da işlediği suçun bedelinin başka biri tarafından ödenmesi demektir.

Ceremesini Çekmek Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre ceremesini çekmek deyiminin iki anlamı vardır:

Anlamı: Başkası tarafından yapılan hataların bedelini ödemek Anlamı: Başkasının farkında olmadığı ya da umursamadığı şeyler için üzülmek, endişelenmek.

Ceremesini Çekmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu kadar da olmaz! Bütün kabahat onun ama ceremesini biz çekiyoruz!

2- İnsanların düşünmeden yaptığı şeylerin ceremesini çekmekten bıktım artık.

3- Evi o ve arkadaşları dağıttı ama nedense ceremesini çekmek bana kaldı.