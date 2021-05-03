Cerbe Deniz Savaşı Tarihi Ve Özeti - Cerbe Deniz Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Cerbe Deniz Savaşı Osmanlı İmparatorluğunun, Kaptan-ı Derya Piyale Paşa komutanlığında İspanya Krallığına karşı gerçekleştirmiş olduğu bir deniz muhaberesidir.

Cerbe Deniz Savaşı Nedir?

Haçlı ordusunun donanmasına karşı Osmanlı İmparatorluğu'nun büyük bir zafer kazandığı, Haçlıların gemilerinin yarısının da batırıldığı büyük bir deniz muhaberesidir.

Cerbe Deniz Tarihi

Cerbe Deniz Muhaberesi 1560 yılında meydana gelmiştir. Osmanlı donanmasının kumandanı Kaptan-ı Derya Piyale Paşa'dır.

Cerbe Deniz Savaşı Nedeni, Tarihi ve Özeti

Tarihe Cebre Deniz Savaşı olarak geçen bu deniz savaşı Osmanlı ile Haçlı donanması arasında gerçekleşmiş bir savaştır. Bu savaşta Osmanlı' nın donanma komutanı Kaptan-ı Derya Piyale Paşa'dır. Haçlı donanmasının kumandanlığını ise İspanya ve İspanyol Kuvvetleri yapmıştır. Haçlı Donanması yaklaşık 30.000 asker ve 150 adet gemiden oluşmaktaydı. Haçlı donamasına dahil olan ülkeler başta İspanya olmak üzere Ceneviz, Savoya Dükalığı, Malta, Papalık Devleti ve Venedik idi. Haçlı ordusunun kumandanı olarak da Gıovanni Andrea Dorıa atanmıştı.

Osmanlı İmparatorluğu ise Turgut Reis' in bu gelişmeleri öğrenerek dönemin padişahı olan Kanuni Sultan Süleyman'ı uyarması üzerine harekete geçti. Padişah, Turgut Reis' e derhal gerekli hazırlıkları yapması için talimat verdi. Hızlıca gerekli hazırlığını tamamlayan Osmanlı Donanması 86 adet gemi ile derhal yola çıktı. Piyale Paşa önderliğinde Cerbe Adası açıklarına 11 Mayıs 1560 tarihinde ulaşan Osmanlı Donaması düşmanı şaşırttı. Çünkü Haçlılar bu kadar çabuk bir intikal beklememişlerdi. Sıcak çatışmalar başlarken Osmanlı ordusu bir kez daha yarım ay düzenini almıştır. Top atışları ile başlayan ve çetin seyreden bir deniz savaşı sonrasında nerede ise tüm Haçlı Donanmasını bertaraf ederek üstün bir galibiyet elde eden Osmanlı Donanması savaş meydanından zaferle ayrıldı.

Cerbe Deniz Muhaberesi Tarafları ve Muhabere Nerede Olmuştur?

Cerbe Deniz muhaberesinin tarafları Osmanlı İmparatorluğu ile İspanyol Krallığının Donanmasının başını çektiği Haçlı Donamasıdır. Cerbe Deniz muhaberesi, adını da aldığı Cerbe adası açıklarında yapılmıştır. Cerbe adası Tunus' un açıklarında bulunan bir adadır.

Cerbe Savaşı Sonuçları

Cerbe Deniz Savaşının Osmanlı İmparatorluğunun tarihinde çok önemli bir yeri vardır. Cerbe Deniz Savaşının Sonuçlarını şöyle sıralayabiliriz:

l Preveze zaferinden sonra gelen en büyük deniz zaferidir. Cerbe Deniz Zaferi ile Osmanlı İmparatorluğunun Akdeniz' deki hakimiyeti zirveye oturmuştur.

l Osmanlı'nın Akdeniz üzerindeki bu egemenliği ve üstünlüğü 1571 yılındaki İnebahtı yenilgisine kadar sürmüştür.

l Cerbe Deniz Savaşı neticesinde sadece galibiyet elde edilmemiştir. Aynı zamanda Haçlı Donanmasına çok büyük kayıplar da verdirilmiştir. Gemilerinin yarısından çoğu batırılmıştır.

l Cebre Deniz Savaşı bir müddet karada da devam etmiştir. Haçlı donanması karaya doğru sürüklenince karada da süren savaş Osmanlı'nın mutlak galibiyeti ile neticelenmiştir.

Cerbe Savaşı Önemi

Aslında en az Preveze Deniz Zaferi kadar önemli bir savaş olan Cebre Deniz Savaşı pek bilinmez. Cebre Deniz Savaşının Önemini başlıklar altında sıralamak gerekirse:

l Cebre Deniz Zaferi sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz üzerindeki hakimiyeti iyice pekişmiştir.

l Osmanlı donanması Cebre Deniz Zaferi akabinde Kuzey Afrika'da da üstün başarılar elde etmiştir.

l Osmanlı Donanması Cerbe Deniz Zaferinden sonra Malta adasını da kuşatmıştır. Fakat başarılı olamamıştır.

l Cerbe Savaşı ile İspanyol Krallığı çok büyük kayıplar vermiştir. Kendileri için tam bir hezimet olmuştur. İspanyol ordusu kaçarken tüm kıymetli eşyasını geride bırakmıştır. Bunlara atları bile dahildir.