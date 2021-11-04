Çepni ne demek, ne anlama gelir? Çepni kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Çepni kelimesinin anlamı Oğuz Türklerinde yer alan bir boyun ismi olarak bilinmektedir.

Çepni Ne Demek?

Çepni tarihte bir boy ismi olarak bilinmektedir. Çepniler Oğuz’ların 24 boyundan bir tanesi olarak bilinmektedir. Çepni kelimesi ile ilgili divanı lügatı Türk’e bakıldığında Oğuz’ların yirmibirincisi olarak bilinmektedir. Çepni kelimesinin anlamı olarak düşmanla savaşan, asi, yiğit ve cesur anlamı kullanılmaktadır. Çepni günümüzde halen bulunmaktadır. Karadeniz’de Çepni Türklerinin oluşturduğu bir belde bile bulunmaktadır.

Çepni TDK Sözlük Anlamı Nedir?

Çepni kelimesi TDK sözlüğüne göre özel bir isimdir. Çepni kelimesi tarih alanında yer alan bir kelime olarak verilmiştir. Çepni kelimesinin anlamı için TDK sözlüğüne bakıldığında bir anlamla karşılaşılmaktadır. Çepni kelimesinin TDK sözlüğündeki anlamı Oğuz Türklerinin yirmi dört boyundan biri olarak verilmiştir.

Tarihte Çepni Boyunun Yeri

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Çepni boyu Oğuz Kağan’ın oğlu Gök Han soyundan geldikleri düşünülmektedir. Çepni boyunun tarihteki etkisi Doğu Karadeniz’in Türkleşmesinde büyük ölçüde katkıları olmasıyla bilinmektedir. Çepniler Karadeniz’in fethedilmesinde önemli görevler üstlenmişlerdir. Çepni boyu Kurtuluş savaşı zamanında da Karadeniz’in güvenliğinde büyük rol oynamışlardır. Çepni boyu günümüze kadar gelmiştir. Giresun ve çevresinde Çepni boyu bilinmektedir.