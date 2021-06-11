Cephe ne demek? TDK'ya göre cephe kelimesinin anlamı nedir? Cephe sözlük anlamı

Birçok değişik anlama sahip olan cephe kelimesi, uzun yıllardır Türkçede yerleşik kullanılan sözlükler içerisinde yer alır. Bu farklı anlamları ile beraber günlük yaşamda tek başına ya da cümle içerisinde kullanılabilmektedir. Farklı erkeklerin sahip olsa dahi uzun yıllarda Türkiye'de bulunan sözcükler içerisinde geliyor.

TDK'ya Göre Cephe Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit cephe kelimesi değişik anlamları üzerinden ifade sunuyor. Bu anlamları üzerinden amaca uygun olarak cephe kelimesini kullanmak mümkün.

- Bir şeyin ya da bir yapılan ön tarafında yer alan kısım

- Belli bir düşünce veya istek çerçevesinde gerçekleşmiş olan beraberlik

- Üzerinde savaşın devam ettiği bölge

- Farklı ısıda yer alan iki su kütlesi arasındaki ısı

- Sıcaklık noktasında yerde ya da yukarıda iki hava ısısının denk geldiği nokta

Bu şekilde değişik anlamları ile beraber günlük yaşamda amaca uygun biçimde cümle içerisinde kullanılabilir. Aynı zamanda yine tek başına da farklı yerlerde değerlendirilir. Ancak özellikle savaşın devam ettiği nokta olarak kullanılan anlamı üzerinden daha çok değerlendirmektedir. Özellikle askerlerin ya da birçok farklı silah cephanesinin saklandığı ve korunduğu yer şeklinde öne çıkar.