Cennet Gibi ne demek? Cennet Gibi deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Cennet Gibi deyimi sıklıkla günlük hayatta kullandığımız bir deyim olmaktadır. Bu deyimin anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde belirtilmiştir.

Cennet Gibi Ne Demek?

Deyimler kalıplaşmış sözcüklerdir. Kelimelerin yerleri değiştirilemez ve aynı anlama bile gelse yerine başka bir sözcük getirilemez. Cennet gibi deyimi de bu deyimlerden birisidir. Cennet gibi deyimi güzel ve bakımlı yer manasına gelmektedir. Günlük hayatta çok beğenilen güzel alanlara cennet gibi deyimini kullanabiliriz.

Cennet Gibi Deyiminin Anlamı (TDK)

Türk Dil Kurumu sözlüklerinde kelimeler dışında deyimlerinde anlamları yer almaktadır. TDK sözlüklerinde Cennet Gibi deyimi şu şekilde belirtilmiştir:

- Güzel ve bakımlı yer.

Cennet Gibi Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Cennet Gibi deyiminin anlamını Türk Dil Kurumu sözlüklerinden anlamını öğrenerek cümle içerisinde kullanmak mümkündür. Cennet Gibi deyimini cümle içerisinde şu şekilde örnek verebiliriz:

- Cennet gibi bir eviniz var.