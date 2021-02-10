Cennet Annelerin Ayakları Altındadır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Türkçe atasözü ve deyim bakımından son derece verimli bir dildir. Türkçedeki atasözlerini saymakla bitiremeyiz ancak Türkçede her durum için söylenmiş bir atasözü kesinlikle vardır. Cennet annelerin ayakları altındadır atasözü gün içinde de sıklıkla kullanılan ve karşımıza sürekli olarak çıkan bir atasözüdür. Peki, ama cennet annelerin ayakları altındadır atasözünün anlamı nedir? Cennet annelerin ayakları altındadır atasözü ile ne anlatılır? Cennet annelerin ayakları altındadır atasözü cümlede nasıl kullanılır? Cennet annelerin ayakları altındadır atasözü ile ilgili detaylı bilgileri derledik.
Cennet annelerin ayakları altındadır atasözü mecaz anlama sahip olan bir atasözüdür. Cennet fiziksel olarak annelerin ayakları altında bulunmaz. Bu atasözü ile anlatılmak istenen biraz daha farklı bir durumdur.
Cennet Annelerin Ayakları Altındadır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Anneler dünya üzerindeki en kutsal varlıklardır ve her şeyin en iyisini hak ederler. Çünkü anneler bebeklerini karınlarında tutarak hayatta kalmalarına yardımcı olurlar. Bu nedenle anneler cenneti hak ederler.
Cennet Annelerin Ayakları Altındadır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Annene kötü davranma, biliyorsun ki herkes "Cennet annelerin ayakları altındadır." diyor.
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