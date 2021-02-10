Cennet Annelerin Ayakları Altındadır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Cennet annelerin ayakları altındadır atasözü mecaz anlama sahip olan bir atasözüdür. Cennet fiziksel olarak annelerin ayakları altında bulunmaz. Bu atasözü ile anlatılmak istenen biraz daha farklı bir durumdur.

Cennet Annelerin Ayakları Altındadır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Anneler dünya üzerindeki en kutsal varlıklardır ve her şeyin en iyisini hak ederler. Çünkü anneler bebeklerini karınlarında tutarak hayatta kalmalarına yardımcı olurlar. Bu nedenle anneler cenneti hak ederler.

Cennet Annelerin Ayakları Altındadır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Annene kötü davranma, biliyorsun ki herkes "Cennet annelerin ayakları altındadır." diyor.