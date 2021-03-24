Çenesi Düşmek ne demek? Çenesi Düşmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler konuşmalarımızda duygularımızı uzun uzun anlatmaya gerek kalmadan iki kelimeyle aynı zamanda akıcı bir şekilde aktarmamızı sağlar.

Çenesi Düşmek Ne Demek?

Çenesi düşmek deyimi sıkça kullanımda olan deyimlerdendir. Çenesi düşmek deyimi genellikle yerli yersiz gerekli gereksiz konuşan kişiler için kullanılmaktadır. Çenesi düşük deyimi geveze kişiler için kullanılmaktadır.

Çenesi Düşmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Çenesi düşmek deyiminin anlamı TDK ya göre çok konuşan anlamındadır. Bu deyim geveze kimseleri tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. Çenesi düşük deyimi yerli yersiz konuşan, söylenmemesi gereken şeyleri sırf konuşmak için söyleyebilen kişileri tarif etmek amacıyla kullanılmaktadır.

Çenesi Düşük Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Deyimlerin anlamı cümle içindeki manasıyla ilişkilendirilerek doğru şekilde anlaşılabilir. Sizlere TDK ya uygun olarak çenesi düşük deyiminin cümle içinde kullanım örneklerini derledik.