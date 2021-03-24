Çene Çalmak ne demek? Çene Çalmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Genellikle kadınlara atfedilse de çene çalmak herkesin hoşuna giden bir eylemdir.

Çene Çalmak Ne Demektir?

İki veya daha fazla insanın önemsiz konular üzerine konuşarak hoşça vakit geçirmesine çene çalmak denmektedir.

Çene Çalmak Deyiminin Anlamı

İnsanlar kendi aralarında her zaman ciddi konuları konuşmazlar. Bazı zamanlarda havadan sudan ya da oradan buradan konuşarak vakit geçirirler. Üstelik geçirilen bu vakit bütün konuşmacılara hoş dakikalar yaşatır. İşte bu durumları anlatabilmek için çene çalmak deyiminden faydalanılır.

Çene Çalmak Deyiminin Örnek Cümle İçerisinde Kullanımı

İşyerinde kahve molasında çıktığımızda işin stresini üzerimizden atabilmek için her zaman arkadaşlarla kahve içip çene çalarız.

Bu günde hoca derste amma çene çaldı.