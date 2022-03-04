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Cenah ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre cenah kelimesinin anlamı

#TDK#Eğitim#Sözlük
Cenah ne demek, ne anlama gelir TDKya göre cenah kelimesinin anlamı

Farklı kökenli olup Türkçe diline sonradan geçiş yapan kelimeler kişilerce araştırılıyor. Günümüzde Türkçe dilinde kullanılan cenah kelimesi bireylerin internet kaynaklarında araştırdığı bir kelimedir. Cenah kelimesini yazı içerisinde gören kişiler, TDK'ya göre cenah kelimesinin doğru anlamını bilmek istiyor. Cenah ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre Cenah kelimesinin anlamıyla ilgili detayları derledik.

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Gün içerisinde farklı anlamları taşıyan kelimeler kullanılabiliyor. Cenah kelimesi de kişilerin tercih ettiği kelimeler arasındadır. Cenah kelimesi TDK'ya göre, kuş kanadı anlamına sahiptir.

Cenah Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Anlam bakımından karşılığı merak edilen cenah kelimesi yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Cenah kelimesinin hangi kökenli olduğu da çok merak ediliyor. Türkçe diline geçiş yapan cenah kelimesi Arapça kökenli olan bir kelimedir. Arapça kökenli olan cenah kelimesi Türkçe dilinde oldukça kullanılan bir kelimedir. Cenah sözcüğünün kullanıldığı anlamlarla ilgili bireyler birçok araştırma yapabiliyor. Cenah kelimesi, kuş kanadı ve kol anlamlarına sahip olan bir kelime türüdür.

 TDK'ya Göre Cenah Kelimesinin Anlamı

 Kelime anlamlarını öğrenebilmek için kullanılan kaynaklar vardır. TDK, her sözcüğün anlamlarını öğrenebilmek için doğru bir kaynaktır. TDK sitesinde cenah kelimesi pek çok kişi tarafından araştırılabiliyor. Cenah kelimesinin TDK tarafından belirlenen tüm anlamları öğrenilmek isteniyor. TDK'ya göre cenah kelimesi kuş kanadı, yan ve kanat anlamlarına sahip olan önemli kelimeler arasında yer alıyor.

 

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#TDK#Eğitim#Sözlük

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