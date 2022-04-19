Cenab Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Edebiyatta Cenab Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Çok sık duyulan sözcüklerden biri olan Cenab kelimesinin anlamı insanların en çok merak edip araştırdığı konular arasında öne çıkmaktadır. Bun nedenle ilgili sözcük hakkında detaylı bilgilerin verilmesi oldukça önemlidir.

Cenab Ne Demek?

Cenab kelimesi Arapça bir kelime olup dilimizde geçmiş tarihlerde çok sık kullanılan sözcükler arasında yerini almıştır. Özellikle de Osmanlı döneminde padişah, vezir ve şeyhülislamlara hitap edilmesi esnasında cenap kelimesi kullanılmaktaydı. Önemli şahsiyetlere yönelik olarak kullanılan Cenab kelimesinin anlamı, soylu, yüce ve ulu demektir.

Cenab Ne Anlama Gelir?

Arapça kökenli Cenab kelimesi yön, yan taraf anlamlarına gelmektedir. Ayrıca çok sık olarak Cenab-ı Hak tamlaması ise kullanıldığında ise yüce Allah anlamına gelmektedir.

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Edebiyatta Cenab Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Edebiyatta Cenab kelimesinin TDK sözlük anlamı merak edilen önemli konu başlıkları arasında yerini almaktadır. Bu doğrultuda Cenap kelimesi kullanıldığı yere göre 3 farklı anlama gelen bir sözcük olma özelliği taşımaktadır. Bunlar:

Cenab kelimesinin ilk anlamı: Taraf, yan, yön demektir.

Cenab kelimesinin ikinci anlamı: (Hazreti kelimesinin yerine kullanıldığı takdirde Saygın, seçkin, muteber, mümtaz demektir.

Cenab kelimesinin üçüncü anlamı: En yüce, en saygıdeğer demektir.