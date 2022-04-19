Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Cenab Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Edebiyatta Cenab Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Cenab Ne Demek, Ne Anlama Gelir Edebiyatta Cenab Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Arapçadan geçmiş bir sözcük olan Cenap ‘’cihet’’ kelimesinden türetilmiştir. Arapça konuşulan ülkelerde yön ve taraf anlamında kullanılan bu kelime, Türkçede farklı bir anlam kazanmış durumdadır. Sizin için Cenab ne demek, ne anlama gelir? Edebiyatta Cenab kelimesinin TDK sözlük anlamını detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Çok sık duyulan sözcüklerden biri olan Cenab kelimesinin anlamı insanların en çok merak edip araştırdığı konular arasında öne çıkmaktadır. Bun nedenle ilgili sözcük hakkında detaylı bilgilerin verilmesi oldukça önemlidir. 

 Cenab Ne Demek?

 Cenab kelimesi Arapça bir kelime olup dilimizde geçmiş tarihlerde çok sık kullanılan sözcükler arasında yerini almıştır. Özellikle de Osmanlı döneminde padişah, vezir ve şeyhülislamlara hitap edilmesi esnasında cenap kelimesi kullanılmaktaydı. Önemli şahsiyetlere yönelik olarak kullanılan Cenab kelimesinin anlamı, soylu, yüce ve ulu demektir. 

 Cenab Ne Anlama Gelir?

  Arapça kökenli Cenab kelimesi yön, yan taraf anlamlarına gelmektedir. Ayrıca çok sık olarak Cenab-ı Hak tamlaması ise kullanıldığında ise yüce Allah anlamına gelmektedir. 

Haberin Devamı

 Edebiyatta Cenab Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı 

 Edebiyatta Cenab kelimesinin TDK sözlük anlamı merak edilen önemli konu başlıkları arasında yerini almaktadır. Bu doğrultuda Cenap kelimesi kullanıldığı yere göre 3 farklı anlama gelen bir sözcük olma özelliği taşımaktadır. Bunlar: 

 Cenab kelimesinin ilk anlamı: Taraf, yan, yön demektir.

 Cenab kelimesinin ikinci anlamı: (Hazreti kelimesinin yerine kullanıldığı takdirde Saygın, seçkin, muteber, mümtaz demektir.

 Cenab kelimesinin üçüncü anlamı: En yüce, en saygıdeğer demektir.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları
Elon Muska ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek

Elon Musk'a ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek?

#Twitter

BAKMADAN GEÇME!

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları
Elon Muska ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek

Elon Musk'a ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek?

#Twitter