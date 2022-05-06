Cemre’nin YKS azmi: İki kez takıldı, üçüncüde başardı

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2018 yılında girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda 473 bin 400’üncü, 2019’da ise 675 bin 907’nci olan Cemre Kısa’nın aklında üniversite okumak yerine çalışmak vardı. Ama bir yandan da psikoloji ilgisini çekiyor, arkadaşlarıyla bu konuda sohbet etmeyi seviyordu. Bir arkadaş sohbetinde psikoloji konusunda yetersiz kaldığını ve sözünün önemsenmediğini fark etmesi üzerine hayatını değiştirecek bir karar verdi. Yeniden üniversite sınavına girecek ve bu defa istediği bölümü kazanmak için elinden geleni yapacaktı.

Cemre artık bir üniversiteli...

GURURUMU KIRDILAR

2020 YKS’de ham puan sıralamasında 6 bin 529’uncu oldu, Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde okumaya hak kazandı. Bakırköy Anadolu Lisesi’nden mezun olan 22 yaşındaki Cemre Kısa, sıralamada 675 binlerden ilk 6 bin 500’e giden hikayesini şöyle anlattı:

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“Aslında üniversite okumak gibi bir isteğim yoktu. Kendimi üniversiteye gitmeden geliştirmek istiyordum ve 2015 yılından beri sevdiğim alan olan psikoloji ile ilgili yüzlerce kitap okumuştum. Bir fuarda çalışırken iş arkadaşlarımın Freud hakkındaki sohbetine kulak misafiri oldum. Ancak bilgileri yanlıştı. Ben de okuduğum kitapları referans göstererek söylediklerinin yanlış olduğunu dile getirdim. Beni ciddiye almadılar, ‘Sen bunu internetten okumuşsundur’ diyerek dalga geçtiler. Sustum ve bir kenara çekildim. Daha sonra aralarına Boğaziçi Üniversitesi’nde fizik okuyan biri katıldı. Alanı psikoloji olmamasına rağmen onun söylediklerini can kulağıyla dinlediler. O an iyi bir üniversite etiketinin insanı ne kadar yukarı taşıdığını fark ettim.”

Cemre, sınava hazırlanırken sıkça internetten ders videoları izlemiş.

BAŞARI BÖYLE GELDİ

İLK ADIM PLAN-PROGRAM: Önce bir plan program yaptım. Bu süreçte insanın kendini tanıması çok önemli. Çok yakın olmayan tüm arkadaşlarımı sosyal medya hesaplarımdan sildim.

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SABAH 07.00’DE KALKTIM: Herkes akşam dışarıdayken çalışamayacağımı, akşam yemeğinden sonra ağırlık çökeceğini bildiğim için sabah saatlerini seçtim. Kendi odam ya da çalışma alanım yoktu. Günde 4-8 saat arası çalışıyordum ve sosyal yaşamımdan, zevklerimden uzak kalmamak için sabah 07.00’de kalkıp öğlen 12.00’ye, 13.00’e kadar tüm çalışmalarımı bitirmiş oluyordum.

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İNTERNETTEN DERS VİDEOLARI: Elimde kaynak olarak sadece internetten izleyebildiğim ders videoları vardı. Önce faydalı olanları seçtim ve cep telefonumdan onları izledim. Temel konuları zaten biliyorum diyerek geçmedim ve en baştan başladım.

RENKLİ NOTLAR ALDIM: İzlerken de önemli ve birbiriyle bağlantılı konuları renklendirerek not aldım. Çünkü o rengi hatırladığınızda o konuyla ilgili detaylar kolay akla geliyor. Aralık ve mart arası sadece video izledim.

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SON 3 AY SADECE DENEME: Mart ayından sonra da sınava kadar sadece deneme çözdüm. Günde 350’den fazla soru çözüyordum ve yapamadıklarımın çözümleri üzerine çalışıyordum. Sınav, ocak ve haziran ayında diğer öğrencilerin dersleri saldığı zamanda yapılan gayretli çalışmalarla kazanılıyor. Ben de bu şekilde kazandım.

Cemre Kısa, “Ders çalışırken sosyal faaliyetleri de aksatmadım” diyor.

“LÜTFEN AİLELER DESTEK OLSUN”

“Kazanınca babama ‘Tek başıma başardım’ dedim, bana hak verdi. Bu başarıyı kimseden destek almadan elde ettim ve ailelere bu konuda çok görev düştüğünü anladım. Lütfen aileler çocuklarına güzel bir çalışma ortamı hazırlasın ve onları kıracak söylemlerden kaçınsın.”

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Psikolojiye meraklı olan Cemre Kısa, YKS başarısını Yunan alfabesinin 23’üncü harfi olan ve parapsikolojide yaşamsal gücü simgelediği söylenen ‘PSİ enerji’ ile kutlamış.