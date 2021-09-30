Cemiyeti akvam ne demek? Cemiyeti akvam kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Eski Türkçe üzerinden kullanılan cemiyet-i akvam, aynı zamanda Osmanlıca kapsamında da öne çıkıyor. Günümüz Türkçesine çevrildiğinde ise belli bir anlam taşıdığını söylemek mümkün.

Cemiyeti Akvam Ne Demek?

Cemiyet-i akvam kelime grubunun Türkçe karşılığı, ‘Milletler Cemiyeti’ olarak ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda bunun günümüze Birleşmiş Milletler olarak da öne çıktığını söylemek mümkün.

Cemiyeti Akvam Kelimesinin Anlamı Nedir?

Cemiyet-i akvam kelimesinin anlamı günümüzde ‘Milletler Cemiyeti’ biçiminde ifade edilmektedir. Özellikle cumhuriyetin ardından 1950'li yıllarda Milletler Cemiyeti olarak geçerdi. Günümüzde ise Birleşmiş Milletler şeklinde öne çıkar.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu kapsamında ele alındığı vakit bu kelime grubu Milletler Cemiyeti şeklinde ifade edilir. Bu anlamı doğrultusuna günümüzde hala Türkiye'nin de dahil olduğu önemli bir cemiyet olarak ön plana çıkıyor.