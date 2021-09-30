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Cemiyeti akvam ne demek? Cemiyeti akvam kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Cemiyeti Akvam
Cemiyeti akvam ne demek Cemiyeti akvam kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Osmanlı döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında cemiyet-i akvam kelime grubu kullanılırdı. Taşıdığı belli bir anlam ile beraber günümüzde hala kaynaklarda ve farklı eserlerde karşılaşılır. Peki, cemiyeti akvam ne demek? Cemiyeti akvam kelimesinin anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

 

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Eski Türkçe üzerinden kullanılan cemiyet-i akvam, aynı zamanda Osmanlıca kapsamında da öne çıkıyor. Günümüz Türkçesine çevrildiğinde ise belli bir anlam taşıdığını söylemek mümkün.

 Cemiyeti Akvam Ne Demek?

 Cemiyet-i akvam kelime grubunun Türkçe karşılığı, ‘Milletler Cemiyeti’ olarak ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda bunun günümüze Birleşmiş Milletler olarak da öne çıktığını söylemek mümkün.

 Cemiyeti Akvam Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Cemiyet-i akvam kelimesinin anlamı günümüzde ‘Milletler Cemiyeti’ biçiminde ifade edilmektedir. Özellikle cumhuriyetin ardından 1950'li yıllarda Milletler Cemiyeti olarak geçerdi. Günümüzde ise Birleşmiş Milletler şeklinde öne çıkar.

 TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu kapsamında ele alındığı vakit bu kelime grubu Milletler Cemiyeti şeklinde ifade edilir. Bu anlamı doğrultusuna günümüzde hala Türkiye'nin de dahil olduğu önemli bir cemiyet olarak ön plana çıkıyor.

 

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