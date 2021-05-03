Cemel Savaşı Tarihi Ve Özeti - Cemel Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Kaynaklarda daha çok Cemel Vakası olarak geçen Cemel Savaşı, Hazreti Muhammed'in damadı Hazreti Ali ile Hazreti Muhammed'i eşi Hazreti Ayşe'nin tarafları arasında Basra'da çıkmıştır.

Cemel Savaşı Nedir?

7 Kasım 656 yılında Müslümanların kendi aralarında yaptıkları ilk savaştır. Basra'da gerçekleşen savaş, Ali ve Ayşe tarafları arasında gerçekleşmiştir. Bu özelliğinden dolayı Müslümanların ilk ayrılık fikirlerinin kökeni olarak kabul edilen olaydır.

Cemel Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Halife Osman'ın isyancılar tarafından şehit edilmesinin sonucunda, Ali halifeliğe getirildi. Ali'nin en önemli görevi ise Osman'ın katillerini bulup cezalandırmaktı. Ancak karşısında Osman'ı hepimiz öldürdük diyen çok sayıda isyancı bulunuyordu. Bu isyancılarla anında başa çıkmak mümkün olmadığından beklemenin gerekliliğinden bahsediliyordu.

Ayrıca yeni halife Ali'ye sadece Medine tarafından biat edilmiş diğer bölgelerde biat edilmemişti. Bunun üzerine bazı valiler ve Osman taraftarları görevden alınmıştır. Bunun üzerine Hazreti Ayşe önderliğindeki bazı Müslümanlar Medine'ye gitmişlerdir. Basra'yı ele geçiren grup, uzun mütarekelerden sonra kararlarından vazgeçmemişler ve Ali'nin taraftarlarıyla karşılaşmışlardır.

Cemel Savaşı Tarihi

Cemel Savaşı, Basra'da 7 Kasım 656 tarihinde gerçekleşmiştir.

Cemel Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur?

Cemel Muharebesi, Müslümanların kendi aralarında yaptıkları ilk savaştır. Savaşın tarafları Hazreti Ayşe taraftarları ile Hazreti Ali taraftarlarıdır. Savaş Basra'da gerçekleştiğinden bu ismi almıştır.

Cemel Savaşı Tarafları

Cemel Savaşının iki tarafı bulunur. Bunlar Hazreti Ayşe taraftarları ile Hazreti Ali taraftarlarıdır. Hazreti Osman'ın şehit edilmesinden sonra Hazreti Osman'ı destekleyenler Hazreti Ayşe'nin tarafına geçmişlerdir.

Cemel Savaşı Nedenleri

Hazreti Muhammed vefat ettikten sonrasında, sırasıyla Ebubekir, Ömer ve Osman halifelik yaptılar. Ancak üç halife de Şia tarafından kabul edilmeyip onaylanmamıştır. Ebu Süfyan Osman'ın halife olmasına çok sevinmişken, Haşimoğulları Osman'ın halifeliğine karşı çıkmışlardır.

l Osman'ın Kur'an'ı çoğaltması karşıtları tarafından kabul görmemiştir.

l Ali, Osman'ın diğer Kur'an'ları yok etmesi şartıyla kendisinin arkasında duracağını belirtmiştir. Ancak Osman'ın kendi akrabalarını devlet işlerine getireceği yönündeki söylentiler, Ali'nin Osman ile aralarının bozulmasına sebebiyet vermiştir.

l Aralarının bozulması ve sonrasında Osman'ın öldürülmesi, Ayşe'nin Osman'ı öldüren kişinin Ali olduğunu düşünmesine neden olmuştur.

l Diğer yandan Ali, Osman'ı öldüren kişilerin peşindeyken, Ayşe'nin bu şekilde yanlış düşünmesi, ikilinin arasının bozulmasına neden olmuş ve çeşitli sorunların çıkmasına sebebiyet vermiştir. Tüm bu yanlış anlaşılma ve sorunlar sonucunda Cemel Savaşına neden olmuştur.

Cemel Savaşı Sonuçları

7 Kasım 656 tarihinde Ayşe ve Ali taraftarları karşı karşıya gelmiştir.

l Savaş sonucunda kazanan Ali ve taraftarları olmuştur. Buna bağlı olarak mağlubiyet yaşayan taraf, Ümeyyeoğulları'dır.

l Savaşı kaybeden Ayşe ve bazı taraftarları esir düşmüştür. Ancak Ali, Ayşe'ye en ufak şekilde zarar vermemiş, onu Medine'ye göndermiştir.

l Cemel Savaşı ile birlikte, Müslümanlar arasındaki görüş ayrılıkları ayyuka çıkmış ve patlak vermiştir. Bu savaşın sonrasında Müslümanların içerisinde ciddi görüş ayrılıkları yaşanmış ve çok uzun yıllar böyle devam etmiştir.

Cemel Savaşı Önemi

Cemel Savaşını önemli yapan en önemli özelliği Müslümanların kendir aralarında yapmış olmalarıdır. Savaş çeşitli sorunların ve yanlış anlaşılmaların zincirleme şekilde ilerlemesiyle başlamıştır. Savaş İslam aleminin iki ayrı tarafta olmasına neden olmuştur. Sonraki süreçte Şii ve taraftarları ile Muaviye taraftarları gibi çeşitli sorunların ortaya çıkmasına ve Hazreti Muhammed'in torunlarının şehit edilmesine kadar sıkıntılar devam etmiştir.