Çemberin çevresi nasıl bulunur? Çember çevresi hesaplama ve formülü

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Özellikle pek çok farklı sınavda karşı karşıya kalınmakta olan geometrik şekiller arasında çember oldukça ön plana çıkmaktadır. Bundan dolayı çemberin çevresinin nasıl bulunduğunun öğrenilmesi bir hayli büyük önem taşımaktadır. Belli bir sabit rakam ile birlikte formül üzerinden, çemberin çevresini kolaylıkla hesaplamak mümkün olabilmektedir. Bu sayede pek çok öğrenin kafasında soru işaretlerinin oluşma durumu ortadan kalkar ve çemberin çevresinin bulunması bir hayli kolay bir duruma gelir.

Çemberin Çevresi Nasıl Bulunur?

Bir çember ile çemberin iç bölgesini meydana getirmekte olan geometrik şekle daire adı verilir. Bunun yanı sıra diğer geometrik şekillerde olduğu gibi çemberin diğer tabiri ile dairenin de çevresi ve alanı bulunmaktadır. Bu durum belli başlı bazı değişkenlere uygun biçimde ortaya çıkarılarak hesaplanmaktadır. Bir çemberin çevresinin hesaplaması yapılırken pi kullanılır.

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Ancak soruda verilen pi sayısının değişkenlik gösterebilmesi durumu söz konusu olabilmektedir. Böylelikle çemberin çevresi için verilmiş durumda olan pi değeri ile birlikte, çemberin çapı yeterli olmaktadır. Her çemberin belli bir yarıçapı ve çapı bulunmaktadır. Bu sayede daire çapı ile pi sayısının çarpımı sonucunda dairenin çevresi ortaya çıkmaktadır. En kolay şekilde bulunan ve basit formül üzerinden hesaplaması mümkün olan sonuçlar arasında kendisine yer bulmaktadır.

Çember Çevresi Hesaplama ve Formülü

Bir çemberin çevresi belli bir sabit formül üzerinden ele alınır ve bunun sonucunda da hesaplanır. Bunu hesaplayabilmek adına ise formüle girecek olan değişkenler pi sayısı ile birlikte çemberin çapıdır. Formül üzerinden bir işlem gerçekleştirirken ise çemberin çevresi, ‘C’ harfi ile gösterilerek yazılır. Çemberin mevcut çapı ise, ‘d’ harfi ile birlikte temsil edilir.. Bu doğrultuda çemberin çevresi için yazılacak olan formül ise şu şekildedir;

C = d x π

,Yukarıda verilmiş durumda olan sabit formül ile birlikte herhangi bir çemberin çevresi son derece kolay bir şekilde bulunabilir. Tabii burada çemberin çapı ile birlikte pi sayısının farklı miktarlar üzerinden verilme durumu söz konusu olabilmektedir. Mutlaka çember çevresini bulma esnasında bu sabitlere dikkat etmeye özen gösterilmesi gerekliliği söz konusudur.

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Çemberin çevresini hesaplama konusunun çok daha anlaşılır bir düzeye erişebilir olması adına örnek verilmesi bir hayli büyük fayda sağlayacaktır. Bu doğrultuda bir örnek verilmesi gerekir ise;

Bir çemberin sahip olduğu çapı 100 cm olarak bilinmektedir. Peki bu çemberin çevresi kaç cm’dir.

Pi = 3,14

Yukarıda verilmiş durumda olan rakamlar üzerinden sabit formül kullanılarak ilgili çemberin çevresi oldukça kolay bir şekilde hesaplanabilir. Buna göre:

C = d x π

C = 100 cm x 3,14 = 314 cm

Bu şekilde son derece kolay bir biçimde bir çemberin çevresi formülden yararlanılarak hesaplanabilmektedir. Yapılan bu hesaplamada işleminde pi sayısı 3,14 olarak verilmiş durumdadır. Aynı zamanda 22/7 olarak da verilebilme durumunun varlığı söz konusudur. Tabii başka geometrik hesaplamalar kapsamı dahilinde, Pi sayısının değişik miktarlar üzerinden de verilebilmesi durumu söz konusu olabilmektedir.

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Fakat çapı ya da Pi sayısı ne olursa olsun, çemberin çevresi için yukarıda verilmiş olan sabit formül hiç bir zaman değişkenlik göstermez. Böylelikle çemberin çevresinin hesaplanması işlemi kolay bir şekilde yapılabilir bir hal alır.