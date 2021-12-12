Çemberin alanı nasıl bulunur ve hesaplanır? Formülü ve örnekleri ile çember alanı hesaplama

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Matematiğin farklı konuları ile beraber geometri ve analitik üzerinden çemberin alanı önemli bir yere sahiptir. Bu doğrultuda belli bir sabit formül eşliğinde işlem yapma imkanı olduğunu söylemek mümkün. Tabii bu sabit formül kapsamında bazı değişkenler ve sabitler olduğunu ifade etmek gerekir. Bu da matematik sorusuna bağlı olarak farklılık gösterir.

Çemberin Alanı Nasıl Bulunur ve Hesaplanır?

Sabit bir formül üzerinden en kolay bulunan alanlar bir keresinde çember gelir. Aynı zamanda dairenin alanı olarak da ifade edilen bu sistem, çemberin kolayca alanını bulma olanağı sağlamaktadır. Genel olarak ise çemberin alan formülü bu şekilde öne çıkar;

A = πr²

Bu şekilde yukarıda verilen formül ile beraber kolayca işlem yapma imkanı elde edilir. Tabii formül üzerinden matematik sorusuna bağlı olarak pi sayısı değişkenlik gösterebilir. Genelde 3,14 olarak verilen pi sayısı, bazı işlemlerde değişik rakamlar üzerinden öne çıkabilir. Verilen pi sayısı ile beraber formül üzerinden kolayca çemberin alanını bulma imkanı yer alıyor.

Formülü ve Örnekleri ile Çember Alanı Hesaplama

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Verilen sabit formül üzerinden çember alanı kolayca hesaplama imkanı bulunuyor. Bu konuda öne çıkacak birçok farklı örnek ile beraber farklı hesaplama yapmak mümkün.

A = πr²

Yukarıda verilen sabit çember alanı formülü ile beraber değişik örnekler yapma imkanı öne çıkıyor.

Örnek: Yarı çapı 5 olan bir çemberin alanı kaçtır? (pi = 3)

Yukarıda sadece yarıçapı verilmiş olan bir çemberin alanını kolayca bulma imkanı elde edilir. Aynı zamanda pi sayısı da verildiğine göre gerekli rakamları formül yerine yazarak işlem yapılabilir.

A = 3 x 5² = 3 x 25 = 75

Bu şekilde kolayca verilen formül ile beraber yarıçap ve pi sayısı üzerinden çemberin alanı bulunabilir. Elbette burada verilen pi sayısı çok dikkat etmek gerekmektedir.

Örnek: Alanı 100 olan bir çemberin yarıçapı kaçtır? (Pi sayısı = 4)

Bu defa bir Çemberin yarıçapı bulunmak istemiyor. Burada Pi sayısı ile çemberin alanı verildiğine göre sabit formül üzerinden kolayca işlem yapma imkanı öne çıkıyor.

100 = 4 x r²

25 = r²

r = 5

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Bu şekilde kolayca yarıçap bulunabilir ve sonuç ortaya çıkabilir. Başka verilecek örnekler ile beraber hem çemberin alanı hem de yarıçapını bulma şansı elde edilebilir.

Çember Alanı Hesaplama

Matematik ile geometri üzerinden en çok öne çıkan hesaplamalar içerisinde çemberin alanı gelir. Sabit formül üzerinden ele alınan işlem ile beraber kolayca sonucu bulma imkanı öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda çember alanı için yarıçapının karesi ile beraber verilen pi sayısı üzerinden çarpım işlemi yapılır. Öne çıkan bu çarpım işlemi sayesinde çemberin alanı kolayca bulma şansı elde edilir.

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Çemberin Alanı Formülü

Çemberin alan formülü üzerinden sabit bir hesaplama ile kolayca alanı bulma imkanı öne çıkıyor. Özellikle başta geometri olmak üzere matematik konuları ve Analitik üzerinden de önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda çemberin ya da dairenin alan formülü şu şekilde ifade edilir;

A = πr²

Yukarıda verilen hesaplama ile beraber çemberin alanını kolay bir şekilde bulma imkanı elde edilebilir. Burada önemli olan mutlaka pi sayısının problem içerisinde verilmiş olan miktarıdır. Bu miktar probleme bağlı olarak farklılık gösterebilir.