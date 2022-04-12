Çember tekniği nedir ve nasıl yapılır? Çember tekniği özellikleri

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Öğretim tekniklerini veren uzmanlar mutlaka çember tekniği bilmektedir. Hatta bu tekniği bireyler üzerinde denemekte ve tekniğin avantajlarını da ortaya koyabilmektedir. İnsanlar ise bazı öğretim tekniklerinin isimlerini bilse de çember tekniğini duymamış olabilirler. Çember tekniği ismini bireylerin bir çember oluşturmasından almaktadır.

Çember Tekniği Nedir?

Geniş bir grup insanın çember oluşturarak bir konuyu ya da sorunu bir lider öncülüğünde değerlendirmesine tartışmasına çember tekniği denmektedir. Bu tekniğin seçilmesi farklı alan ve düzeydeki kazanımları insanlara sağlamaktadır.

Çember tekniği tartışma teknikleriyle beraber öğretim yöntem ve teknikleriyle doğrudan ilişkilidir. Çember tekniğinin uygulandığına dair yaşamdan bir örnek verelim. Sineklerin Tanrısı romanı çember tekniğine çok iyi bir örnektir. Bu romanda çocuklar demokratik bir konuşma tekniğini benimsemektedir. Her çocuğa konuşma hakkı verilir. Bu amaçla bir deniz kabuğu elden ele dolaştırılır.

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Deniz kabuğuna sahip olan çocuk konuşma hakkına da sahip demektir. Çember tekniğinde de bir araç belirlenir ve bu araç elden ele dolaştırılır. Araç kimde ise söz hakkına o kişi sahiptir. Bu yüzden bu örneği çember tekniğinin uygulandığını göstermek amacıyla verdik.

Çember Tekniği Nasıl Yapılır?

Çember tekniğinin uygulanması bazı özelliklerle sağlanmaktadır. Çember tekniği şöyle yapılmaktadır;

Öncelikle büyük bir gruba ihtiyaç vardır. Büyük gruptan kasıt kalabalık kişi sayısıdır

Bu kişiler ister oturarak isterse de ayakta durarak bir çember meydana getirir.

Çember tekniğinde bir lider belirlenir.

Bu lider grubun öncüsüdür.

Lider haricindeki diğer kişiler de liderin öncülüğünde olmak üzere konuyla ilgili sorun ve görüşlerini dile getirir.

Gruptaki diğer kişiler yani çemberdeki kişiler liderin sorularını yanıtlamaktadır.

Buradan da anlayacağımız gibi liderin görevi çemberdeki diğer kişilere soru sormaktır.

Çemberi meydana getiren her birey yani çemberin içinde olan her insan mutlaka konuşmak zorundadır.

Bir kişi için konuşma süresi ise bir ya da iki dakika olarak belirlenir.

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Bu sürenin belirlenmesinin nedeni ise dinamik bir değerlendirme süreci oluşmasını sağlamaktır.

Bu şekilde birinci tur tamamlanır. Tur sonunda konuşmanın yani sohbetin genel bir özeti yapılır.

Gerekli görüldüğü taktirde ikinci bir tur da yapılabilir.

Sadece bir tur yapılacak diye bir şart yoktur. Burada önemli olan değerlendirmenin sağlıklı yapılmış olmasıdır. Bu amaçla birden fazla tur da olabilmektedir.

Çember Tekniği Özellikleri

Çember tekniği özellikleri için şunları söyleyebiliriz;

Çember tekniğinin uygulanabilmesi için çemberde yer alan kişilerin kazandırılacak davranışları kavrama düzeyine sahip olması gerekmektedir.

Çemberdeki bireyler tartışacakları konuyla ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olmalıdır.

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Çember tekniğine katılacak gruptaki kişi sayısı genellikle 10 ya da 15 kişi civarında olur.

Bu tartışmanın yönetilmesi için lider seçilmektedir.

Liderin görevi tartışmayı yönetmek ve zamanı da ayarlamaktır.

Liderden sonra tartışmanın yazılması için bir sekreter belirlenebilir.

Bireyler tıpkı bir çember şeklinde yuvarlak olarak oturur. Bu pozisyon ayakta da sağlanabilir.

Sorular önceden hazırlanır.

Soruları ise lider çemberdeki kişilere tek tek sorar.

Çemberdeki kişilerin sorulara vermiş olduğu cevaplar ise yazıcı yani sekreter tarafından yazılır.

Çemberdeki konuşmacıya bir veya iki dakikalık süre verilmelidir.

Çember tekniği uygulandıktan sonra yani bittikten sonra konunun ana noktalarına vurgu yapılmalıdır.

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Soruların cevaplarında doğru bir yanıt yoksa kişilere ipuçları da verilebilir. Burada önemli olan liderin sorduğu sorulara grup eşliğinde en doğru cevabı saptamaktır.