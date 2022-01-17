Çember nasıl yazılır? Çember kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Haberin Devamı

Çember kelimesinin doğru yazılışı insanlar tarafından merak konusu olmaktadır. Bu bağlamda pek çok kişi bu kelimenin Türk Dil Kurumuna göre doğru yazılışı ile alakalı olarak araştırmalar yapmaktadır.

Çember Nasıl Yazılır?

Çember geometride sıklıkla kullanılan terimlerden bir tanesidir. Bu terimin anlamı insanlar tarafından merak edilir. Bunun yanında yazılışı ile ilgili de araştırmalar yapılmaktadır. Merkezde olan sabit bir noktaya aynı uzaklıkta olan noktaların oluşturduğu küme çember olarak isimlendirilir.

Kelimenin doğru yazılışının çember mi yoksa çenber mi olduğu merak konusu olmaktadır. Bu bağlamda pek çok kişi Türk dil Kurumu sayfasından doğru yazımı ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Kelimenin doğru yazımı "çember" şeklindedir. "çenber" ise doğru bir yazım değildir.

Haberin Devamı

Çember Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Çember kelimenin nasıl yazıldığı ile alakalı Türk Dil Kurumundan araştırmalar yapılmaktadır. Çember kelimesi pek çok kişi tarafından "çenber" şeklinde yazılır. Ancak bu tarz bir kullanım doğru değildir. Kelimenin "çember" şeklinde yazılması gerekir. Günümüzde pek çok kişi kelimenin yazılışı ile ilgili sıkıntılar çekmektedir.

Çember kelimesinin farklı anlamları bulunur. Matematikte merkezde bulunan bir noktaya aynı uzaklıkta bulunan noktalar kümesine verilen isimdir. Bu şekle getirilmiş katı cisimlerin çevresi de çember olarak isimlendirilir.