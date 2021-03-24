Çelme Takmak ne demek? Çelme Takmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Çelme takmak deyimi günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılmasının yanında özellikle futbol maçlarında çok sık duyduğumuz bir deyimdir. Bu kadar sık söylenen bir deyimin ne amaçla kullanıldığının anlaşılabilmesi adına öncelikle anlamının öğrenilmesi gerekir. Çelme takmak ne demek? Çelme takmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı ile ilgili bilgileri derledik.
Çelme takmak deyimi birini düşürmek amacı ile yapılan bir eylemi açıklamak için kullanılır. Bu hareket maçlarda sıklıkla yapılır. Bunun dışında insanlar bazen yanlışlıkla bazen de şakalaşmak amacı ile karşısındaki insana bunu yapabilirler.
Çelme Takmak Nedir?
Çelme takmak deyiminin iki farklı anlamı vardır. Birincisi kişi başka birinin bacağına ayağını takar ve onu düşürmeye çalışır. Bu harekete çelme takmak denir. İkinci anlam olarak ise yapılan bir işe başka birinin engel olmaya çalışması olarak açıklanabilir.
Çelme Takmak Deyiminin Anlamı (TDK)
Bir kişiyi düşürmek amacı ile ayağı bacağına dolayarak yapılan hareket çelme takmak deyimi ile anlatılabilir. Başka bir anlamı ise olumlu olarak sonuçlanması beklenen bir işin başka biri tarafından engellenmesi durumunda da bu deyim kullanılmaktadır.
Çelme Takmak Cümle İçinde Kullanımı
Arkadaşına çelme takarak ayağının burkulmasına sebep oldu.