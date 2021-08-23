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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 23.08.2021 - 18:59 | Son Güncelleme:

Çelik’ten yüz yüze eğitim açıklaması

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Çelik’ten yüz yüze eğitim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Çelik, "2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de başlayacak. Bütün çalışmalar yapıldı. Tüm kademelerde haftada 5 gün eğitim yapılacak, ders saati azaltılmayacak" dedi.

Çelik şunları söyledi: En önemli konulardan bir tanesi okullar meselesi... 2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül'de başlayacak. Bütün çalışmalar yapıldı. Tüm kademelerde haftada 5 gün eğitim yapılacak, ders saati azaltılmayacak. Aşılama çalışmalarının bu noktaya gelmesinin bize bu imkanı sağladığını söylemek isterim. Pandemi öncesi gibi gerçekleşecek eğitim. Mazereti varsa, yüz yüze eğitime katılamıyorsa çocuk EBA'ya bağlanabilecektir.

Bu normalleşme seviyesini koruyabilmemiz için rehbere uyulmasının son derece önemli olduğunu belirtmek isterim. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerin daha rahat etmesi için personel sayıları artırılacak. Öğrenci ve personelin okul içinde maskeli olması önemli. İhtiyaç halinde maskeler okul içinde ücretsiz dağıtılacak.

İstediğimiz şey normalleşmenin korunması, tedbirlerin güçlü bir şekilde devam etmesi. Bu dengeyi gözettiğimiz sürece daha iyi mesafeler alacağımıza inanıyorum.

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