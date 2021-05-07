Çeliğe hayat veren yarışma

Erdemir, ürettiği çeliğin insan hayatındaki vazgeçilmez yerine sanat yoluyla dikkat çekmek ve gençlerin sanat eğitimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışmasının 6ncısını bu yıl gerçekleştirdiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, Erdemir’in yarım asırdan uzun bir süredir hayat verdiği çelik, bu yarışmayla genç yeteneklerin elinde yeniden şekillenerek sanat eserlerine dönüşecek ifadelerine yer verildi.

YARIŞMA ÖĞRENCİLERİN YOĞUN İLGİSİ SEBEBİYLE ARTIK HER YIL DÜZENLENECEK

Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü öğrencilerinin merakla beklediği yarışmaya bugüne kadar 500’e yakın öğrencinin katılım gösterdiği kaydedildi. Erdemir’in Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi işbirliğiyle iki yılda bir düzenlediği Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması, öğrencilerin yoğun ilgi ve isteği üzerine bu yıldan itibaren her yıl gerçekleştirilecek. Ayrıca yarışma, bu yıl salgın nedeniyle iki aşamalı olarak yapılacak. İlk aşamada katılımcılar, maket olarak ya da dijital ortamda ürettikleri heykelin PDF formatındaki fotoğrafları ile 28 Mayıs tarihine kadar yarışmaya başvuru yapabilecekler. Jüri değerlendirmesi sonucu ikinci aşamaya geçmeye hak kazanan katılımcılar, Erdemir’in malzeme desteğiyle beraber projelerinin üretimini gerçekleştirecekler. İkinci aşamanın sonunda da eserlerini belirtilen adrese göndererek başvurularını tamamlayacaklar.

Genç yeteneklerin çelikten ürettikleri heykeller, her yıl olduğu gibi bu sene de yarışma sonunda düzenlenecek sergilerle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yarışmaya, Türkiye’deki üniversitelerin Güzel Sanatlar Fakülteleri’nde lisans ve lisansüstü eğitimine devam eden heykel öğrencileri katılabileceği ve 6ncı Erdemir Çelik ve Yaşam Heykel Yarışması'nın birincisine 15 bin TL, ikincisine 10 bin TL ve üçüncüsüne ise 7 bin 500 TL para ödülü verileceği belirtildi.