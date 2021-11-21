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Celcus Kütüphanesi Nerede Ve Hangi Uygarlığa Aittir? Celsus Kütüphanesi Tarihi, Hikayesi Ve Heykelleri Hakkında Bilgi

Celcus Kütüphanesi Nerede Ve Hangi Uygarlığa Aittir Celsus Kütüphanesi Tarihi, Hikayesi Ve Heykelleri Hakkında Bilgi

Ülkemizde birçok tarihi kütüphane bulunmaktadır. Celcus kütüphanesi de bundan bir tanesidir. Celcus kütüphanesi ile ilgili birçok araştırma yapmaktadır. Celcus kütüphanesi son yıllarda birçok kişi tarafından ziyaret edilen bir tarihi kütüphane olmuştur. Arama motorlarında Celcus kütüphanesi ile ilgili trend aramalar da artmıştır. Peki Celcus kütüphanesi nerede? Celcus kütüphanesi hangi uygarlığa aittir? Celcus kütüphanesi tarihi nedir? Celcus kütüphanesi hikayesi ve heykelleri ile ilgili bilgiler nelerdir? İşte Celcus kütüphanesi ile ilgili tüm detaylar.

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  Celcus kütüphanesi oldukça eski bir kütüphanedir. Bu coğrafyada kurulmuş olan en eski kütüphaneler arasında yer almaktadır. Celcus kütüphanesi bölgesinde gezilecek pek çok tarihi yer de yer almaktadır. Celcus kütüphanesi Pazar günleri hariç haftanın her günü 8 ila 19.30 arasında ziyareti mümkün olan bir tarihi yerdir. 

 Celcus Kütüphanesi Nerede ve Hangi Uygarlığa Aittir? 

 Celcus kütüphanesi İzmir'in Selçuk ilçesinde yer almaktadır. Selçuk ilçesinin Efes antik kentinde bulunan bir tarihi kütüphanedir. Celcus kütüphanesi Roma imparatorluğu döneminde yapılmış olan ve Romalılara ait olan bir kütüphanedir. 

 Celcus Kütüphanesi Tarihi 

 Celcus kütüphanesi İzmir'in Selçuk ilçesinde yer alan bir kütüphanedir. Tarihi bir kütüphane olan Celcus kütüphanesi son yılların en çok ziyaret edilen kütüphanelerinden bir tanesi olmuştur. İki katlı bir kütüphanedir. Tam olarak içerisinde 14 bin tane kitap yer almaktadır. Celcus kütüphanesi ilk çağ uygarlıkları döneminde inşa edilmiştir. Celcus kütüphanesi antik döneme ait olan bir kütüphanedir. Milattan sonra 135 yılında yapılmış olan bu tarihi kütüphane, antik çağdan günümüze gelmeyi başarmış olan nadide eserlerden bir tanesidir. 

 Celcus kütüphanesi içerisinde tarihi kalıntılar oldukça fazladır. İçerisinde bir adet te Celsus kitaplığı yer almaktadır. Efes'in en eski ve en kültürel yerlerinden bir tanesi olan Celcus kütüphanesi içerisinde tarihi mermerler yer almaktadır. Celcus kütüphanesi içerisinde aynı zamanda 4 tane de kadın heykeli yer almaktadır. Roma kültürü ile harmanlanmış ve Roma mimarisi ile inşa edilmiş eşsiz eserlerden olan Celcus kütüphanesi Eski Yunanlılar tarafından da kullanılmaya başlanmıştır. Tarihin en önemli kütüphanelerden bir tanesi olan Celcus kütüphanesi tarihte birçok kez restorasyon sürecine de uğramıştır. 

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 Celcus kütüphanesi tarihte oldukça etkileyici bir mimari ile inşa edilmiştir. Bu kütüphanenin özellikle mimarisinde ön cephesi dikkat çekmektedir. Günümüzde ise ön cephesi net bir şekilde görülmektedir. Bu ön cephede büyük sütunlar yer almaktadır. Aynı zamanda ön cephede büyük heykeller yer almaktadır. 

 Celcus Kütüphanesi Hikayesi ve Heykelleri Hakkında Bilgi 

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 Tarihte ilk kez Roma döneminde ölen bir kişini mezarının üstüne yaptırılmış bir yer olarak bilinmektedir. Tarihte yaptırıldığı zaman ilk olarak Kahramanlık anıtı olarak da biliniyordu. Romalılardan olan Sardesli Celsus Roma imparatorluğuna vali olarak atanmıştır. Daha sonra da ölümünden sonra kütüphanesinin açılmasına karar verilmiştir. Öldükten sonra buraya gömülür ve daha sonrada kütüphanesi açılmıştır. Aquilla tarafından Sardesli olan Celsus'un hatırası olarak anıt mezar şeklinde inşa ettirilmiştir. 

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 Celcus kütüphanesi ön cephesinde tam olarak 4 tane kadın heykeli yer almaktadır. İlk heykelin adı ise Sophia heykelidir. Sophia heykeli bilgelik ve akıl heykeli olarak da bilinmektedir. Oldukça görkemli bir heykeldir. İkinci heykel ise, Arete heykelidir. Arete heykeli erdem ve karakter heykeli olarak da bilinmektedir. İlk heykelin hemen yanında yer almaktadır. Üçüncü heykel ise Ennoia heykelidir. Kader ve muhakeme heykeli olarak da adlandırılan bir heykeldir. Dördüncü heykel ise Episteme heykeli bilinmektedir. Episteme heykeli ilim ve bilim heykeli olarak bilinir. Bu heykelin baş kısmı ise yoktur.

 

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