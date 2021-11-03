Celadet ne demek, ne anlama gelir? Celadet kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Celadet kelimesi, Arapça kökenli bir kelime olarak bilinmektedir. Kelimenin eskiden kullanılmakta olan bir kelime olduğunu söylemek mümkündür. Celadet kelimesinin tek bir anlamı bulunmamaktadır.

Celadet Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Celadet kelimesi kahramanlık, yiğitlik ve gözü peklik manalarına gelmekte olan bir kelime olarak bilinmektedir. Celadet kelimesi dilimizde çok yaygın olarak kullanılmasa bile eski zamanlarda sıklıkla kullanılmakta olan bir kelime olma özelliğine sahiptir. Celadet kelimesinin yiğitlik ve kahramanlık manalarında kullanılmakta olan bir kelime olduğunu söylemek de mümkündür. Celadet aynı zamanda gösterilen cesareti ifade etmek için kullanılan bir kelime olarak da bilinmektedir.

Celadet Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

Celadet kelimesinin Türk dil kurumuna göre yiğitlik ve kahramanlık manasına geldiğini söylemek mümkündür. Kelimenin sahip olduğu anlama göre boyun eğilmemesi gereken yerde gösterilen cesaret olarak da ifade edilebilir. Celadet aynı zamanda bahadırlık olarak da ifade edilebilir. Türkçe de ise celadet kelimesinin sabır ve direnç manalarına geldiği bilinmektedir. Celadet kelimesinin kullanıldığı cümleye göre sahip olduğu anlamı ayırt etmenin ise mümkün olduğu söylenebilir.