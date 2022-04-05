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Çekül ne demek ve açılımı nedir? Çekül neyin kısaltması

Çekül ne demek ve açılımı nedir Çekül neyin kısaltması

Bir sivil toplum kuruluşu olarak görev yapan ÇEKÜL, açılımı itibariyle birçok insan tarafından merak edilmektedir. İlgili alanlarda çalışan insanlar hariç, birçok kişi bu kelimenin uzun halini bilmemektedir. ÇEKÜL kelimesinin ne anlama geldiğini merak edilmektedir. Bu kelimenin uzun halini ve işlevini tüm detayları ile sizler için derledik.

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ÇEKÜL kelimesi, bir sivil toplum örgütü ismidir ve uzun isminin kullanımı yerine bu şekilde resmi kurumlarda geçmesi kabul görmüştür. 

 ÇEKÜL Kelimesinin Açılımı Nedir? 

 Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı olarak uzun adı ile bilinen ÇEKÜL, İstanbul merkezli olmak üzere görev yapan bir sivil toplum kurumudur. 1975 senesinde, dünyanın hemen hemen her noktasında çevrenin korunması ve yaşatılması fikrinin ilk kez resmi bir makam içerisinde ele alındığı ve “ortak miras” konusunun ilk kez dile getirildiği dönemlerde, Türkiye için bu görevi Metin Sözen ve ekibi üstlenmiştir. 

 ÇEKÜL Ne İş Yapmaktadır? 

 ÇEKÜL, Türkiye'nin hem doğal hem de kültürel varlıklarını korumak için 1990 senesinde vakıf olarak kurulan sivil toplum örgütüdür. İnsanları, doğal kaynaklarımızı ve tarihi miraslarımızı bir bütün olarak kabul eden görüşü ile görev vermektedir. Bu nedenle de ÇEKÜL, bu alanlara ait projeleri ile doğayı ve çevreyi doğru adımlar ile korumayı amaçlamaktadır. Koruma, değerlendirme ve yaşatma adı altında 3 farklı kavram üzerinden çalışmalarını yürütmeye devam eden çok önemli bir kurumdur.

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