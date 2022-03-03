Çekmeköy Hangi Yakada Ve Hangi Adliyeye Bağlı? İstanbul Çekmeköy Avrupa Mı Anadolu Yakası Mı

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İstanbul'un en güzel semtleri arasında Çekmeköy ilçesi de bulunuyor. Çekmeköy ilçesinde işi olanlar, öncelikle Anadolu yakasına geçiş yapmalıdır. Ümraniye adliyesine bağlı olan ilçelerden biri de, Çekmeköy ilçesidir.

Çekmeköy Hangi Yakada ve Hangi Adliyeye Bağlı?

Çekmeköy ilçesiyle ilgili bireyler tarafından yapılan bir takım araştırmalar vardır. Özellikle ilk defa gidecek olanlar Çekmeköy ilçesinin konumunu araştırabiliyor. İstanbul büyük bir şehir olması nedeniyle kişilerin zorluk yaşamasına neden olabiliyor. İlk öğrenilmek istenen bilgilerden biri de, hangi yakada olduğudur. Çekmeköy ilçesi, Anadolu yakasında yer alan bir ilçedir. Anadolu yakasında yer alan Çekmeköy ilçesi, Ümraniye adliyesine bağlıdır.

İstanbul Çekmeköy Avrupa mı? Anadolu Yakası mı?

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Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan tüm ilçeler kişilerce öğrenilmek isteniyor. Kendilerini geliştirmek isteyenler İstanbul'un tüm ilçelerini internetten öğrenebiliyor. İnternetten yardım alanlar Çekmeköy ilçesinin Anadolu yakasında yer aldığını görebiliyor. Çekmeköy ilçesi kişilerce çok karıştırılan bir ilçedir. Avrupa yakasında değil, Anadolu yakasında yer alan bir ilçedir.