Çekirge Ne Yer? Çekirgeler Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Çekirgeler boyutlarına göre çok fazla yemek yerler. Bu nedenle sürü olarak gittikleri tarlalardaki tüm tahılları tüketebilirler.

Çekirge Ne Yer?

Çekirgeler otçul hayvanlar oldukları için bitki türleriyle beslenirler. Çiftliklere ve tarlalara zarar verebilecek kadar çok yemek yerler. Özellikle tahıllarla beslenmeyi sevdikleri için pek çok ürünü tüketerek hayatta kalırlar.

Çekirgelerin yemeklerinin başında buğday ve mısır gelse de kültür bitkilerini de tüketebilirler. Meyve fidanları, bitki kökleri ve sapları, filizlenen sebzeler onların besinleri arasındadır. Ayrıca tütün fidelerini de sık sık tüketirler.

Pamuk ve pancar çekirgelerin yediği besinler arasındadır. Bu nedenle nemli ve sıcak bölgelerde sık sık pamuk tüketirler. Ayçiçek, buğday ve mısır tarlaları başta olmak üzere kendilerine uygun yaşam alanlarında kalmayı severler. Ancak ömürleri çok uzun olmadığı için uzun seneler boyu zarar veremezler.

Çekirgelerin şaşırtan özelliklerinden biri açlığa dayanamamalarıdır. Zor durumda kaldıklarında atların yelelerini ve kuyruğunu yiyebilirler. Bu nedenle çiftlik alanlarında görüldüğünde bitki ve hayvanları korumak adına hemen ilaçlama yapılması gerekir.

Çekirgeler Nasıl Beslenir ve En Çok Sevdiği Besinler Nelerdir?

Buğday, mısır ve ayçiçeği çekirgelerin en sevdiği besinler arasında yer alır. Onları bulamadıkları zaman açlık anında hemen hemen her bitkiyi tüketebilirler. Bitkilerin yalnızca meyve ve sebze kısımlarını değil kök ve sap kısımlarını da yerler.

Çekirgelerin beslenme şekli taze gıdalarla olur. Bu nedenle ağaç yapraklarını yemeyi severler. Ancak yemek bulamadıkları zaman insanların yaşam alanlarına dahil olurlar. Mobilya, yün, ahşap başta olmak üzere pek çok eşyayı yiyebilirler.

Oldukça hızlı ve iştahlı biçimde yemek yiyen çekirgeler, türleri ne olursa olsun otçul canlılardır. Çok zor durumda kaldıklarında canlı veya ölmüş canlıları yiyebilirler. Ancak bu durum onlarda çeşitli hastalıklara sebep olabileceği için göç etmeyi tercih ederler.

Çekirgelerin beslenme sırasında yaptığı hareket sıçramadır. Bitkilere sıçrayarak istedikleri bölümden yemeye başlarlar. Genellikle yumuşak ağaç dalları ve meyvelerden beslenmeye başlarlar.