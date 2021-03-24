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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 24.03.2021 - 03:37 | Son Güncelleme:

Çekip Gitmek ne demek? Çekip Gitmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Çekip Gitmek ne demek? Çekip Gitmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler cümle içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak bu sözcükler gerçek anlamlarının dışında kullanıldığından dolayı mecaz anlamlarının bilinmesi oldukça önemlidir. Çekip gitmek deyimi de sürekli cümle içerisinde kullanılan deyimlerden biridir. Çekip gitmek ne demek? Çekip gitmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı nasıldır sorularının cevaplarını sizler için derledik.

Çekip gitmek deyimi sürekli duyduğumuz deyimlerden bir tanesidir. Günlük hayatta televizyon kanallarında, insanlarla konuşurken ya da okuduğumuz kitaplarda bu deyime rastlarız. Çekip gitmek, kişinin arkasına bakmadan dönüp gitmesi anlamında kullanılmaktadır.

 Çekip Gitmek Ne Demek?

 Kimseye haber vermeden bir yerden uzaklaşmak ve gitmek olayını anlatmak için çekip gitmek deyimi kullanılmaktadır.

 Çekip Gitmek Deyiminin Anlamı (TDK)

 Çekip gitmek deyimi Türk Dil Kurumuna göre kişinin bulunduğu yerden kimseye söylemeden gitmesi ya da daha net bir ifade ile sıvışması şeklinde açıklanabilir. Deyimler gerçek anlamlarının dışında mecaz anlamları ile kullanılır. Bu sebeple bir deyimin cümlede doğru olarak kullanılabilmesi için mecaz anlamının iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir.

 Çekip Gitmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 Çekip gitsek buralardan bir sahil kasabasına.

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