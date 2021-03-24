Çekip Gitmek ne demek? Çekip Gitmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çekip gitmek deyimi sürekli duyduğumuz deyimlerden bir tanesidir. Günlük hayatta televizyon kanallarında, insanlarla konuşurken ya da okuduğumuz kitaplarda bu deyime rastlarız. Çekip gitmek, kişinin arkasına bakmadan dönüp gitmesi anlamında kullanılmaktadır.

Çekip Gitmek Ne Demek?

Kimseye haber vermeden bir yerden uzaklaşmak ve gitmek olayını anlatmak için çekip gitmek deyimi kullanılmaktadır.

Çekip Gitmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Çekip gitmek deyimi Türk Dil Kurumuna göre kişinin bulunduğu yerden kimseye söylemeden gitmesi ya da daha net bir ifade ile sıvışması şeklinde açıklanabilir. Deyimler gerçek anlamlarının dışında mecaz anlamları ile kullanılır. Bu sebeple bir deyimin cümlede doğru olarak kullanılabilmesi için mecaz anlamının iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir.

Çekip Gitmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Çekip gitsek buralardan bir sahil kasabasına.