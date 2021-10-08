Çekimser ne demek, ne anlama geliyor? Çekimser kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Çekimser kelimesi hemen hemen her alanda duyulmaktadır. Günlük hayatta ya da haber programlarında çekimser kelimesine rastlamak mümkün olmaktadır.

Çekimser Kelimesinin Türk Dil Kurumu Sözlüğündeki Anlamı Nedir?

Çekimser kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünün içerisinde bulunmaktadır. Çekimser kelimesi, dilimizde çok fazla kullanılmakta olan kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumu'na bakıldığında çekimser kelimesinin anlamının şu şekilde ifade edildiği görülmektedir:

Oy vermekten, bir şeye eğilim göstermekten ya da herhangi bir şey yapmaktan kaçınabilen, kararsız olan, taraf olmayan (kişi), müstenkif

Şeklinde olmaktadır.

Çekimser Kelimesi İle İlgili Cümleler Nelerdir?

Çekimser kelimesi ile ilgili cümle örneği şu şekilde olmaktadır:

Yapılan anketler sonucunda halkın % 52’si çekimser kalmış.