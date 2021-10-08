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Çekimser ne demek, ne anlama geliyor? Çekimser kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#TDK#Çekimser
Çekimser ne demek, ne anlama geliyor Çekimser kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Türk Dil Kurumu’nun çevrim içi yazım kılavuzu, online ortamda kelime sorgulama olanağını vermektedir. Türkçede bazı sözcüklerin manaları ve yazılış biçimleri sık sık bahsedilen sözlük üstünde sorgulanmaktadır. Merak edilen kelimelerden bir tanesi de çekimser kelimesidir. Bu kelime günlük hayatta sıklıkla kullanılmaktadır. Çekimser kelimesinin ne demek olduğunu, bu kelimenin Türk Dil Kurumu içerisinde hangi anlamı taşıdığını sizin için derledik.

Haberin Devamı

Çekimser kelimesi hemen hemen her alanda duyulmaktadır. Günlük hayatta ya da haber programlarında çekimser kelimesine rastlamak mümkün olmaktadır.

 Çekimser Kelimesinin Türk Dil Kurumu Sözlüğündeki Anlamı Nedir?

 Çekimser kelimesinin anlamı Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünün içerisinde bulunmaktadır. Çekimser kelimesi, dilimizde çok fazla kullanılmakta olan kelimelerden biridir. Türk Dil Kurumu'na bakıldığında çekimser kelimesinin anlamının şu şekilde ifade edildiği görülmektedir:

Oy vermekten, bir şeye eğilim göstermekten ya da herhangi bir şey yapmaktan kaçınabilen, kararsız olan, taraf olmayan (kişi), müstenkif

Şeklinde olmaktadır.

 Çekimser Kelimesi İle İlgili Cümleler Nelerdir?

 Çekimser kelimesi ile ilgili cümle örneği şu şekilde olmaktadır:

Yapılan anketler sonucunda halkın % 52’si çekimser kalmış.

 

 

 

 

 

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