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Çekim eki nedir ve örnekleri nelerdir? Çekim eki örnek cümleler ile konu anlatımı

#Çekim Eki Nedir Ve Örnekleri Nelerdir?#Konu Anlatımı#Örnekler
Çekim eki nedir ve örnekleri nelerdir Çekim eki örnek cümleler ile konu anlatımı

Kelimelerin cümle içerisinde dolaylı tümleç, belirtili nesne ya da zarf tümleci olarak kullanılmasını sağlayan eklere çekim eki denir. Bu ekler, isim ve fiil soylu kelimelerin sonuna ya da gövdesine getirilir. Çekim ekleri, yapım eklerinden farklı olarak kelimenin anlamını değiştirmez. Çekim eki nedir tüm detayları ile derledik.

 

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Bir kelime birden fazla çekim eki alabilir. Örneğin ''Dolaptaki.'' Bu kelime hem bulunma durum eki (ta) hem de aitlik eki (ki) almıştır.

Çekim Eki Nedir?

Cümle içerisinde yer alan ögelerle eylemin ya da öznenin arasında anlamca bağlantı kuran eklere çekim eki denir. Bir cümlede çekim eki almış kelimeleri bulmak için fiile nerede, neyi, ne zaman, neden soruları sorulur.

Çekim Eki Örnekleri Nelerdir?

A- Çoğul Eki

1- Ablam gelecek diye annem pastalar börekler yaptı.

Pasta - pastalar

Börek - Börekler

2- Yaz tatilinde okuman için sana yeni kitaplar aldım.

Kitap - Kitaplar

3- Ben de diğerleri gibi seni teselli etmek isterdim ama gerçekler ortada.

Gerçek - Gerçekler

4- Acil şifalar diliyorum.

Şifa - Şifalar

5- Bana inan, gelecek günler, bugünden daha güzel olacak.

Gün - Günler

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B- İsmin Hal Ekleri

1- Hava her an yağabilir, o nedenle yanına mutlaka bere ya da şemsiye al.

Yan - Yanına (a) - Yönelme durum eki

2- Atkımı dün gece kaldığım arkadaşımın evinde unutmuşum.

Ev - evinde - (de) - Bulunma durum eki

3- Bugün ofisten çıkar çıkmaz yanınıza geleceğim.

Ofis - Ofisten - (ten) - Ayrılma durum eki

4- Bana şuradaki kabloyu uzatır mısın?

Kablo - Kabloyu (u) - Belirtme durum eki

C- Haber Bildirme Ekleri

1- İnan ben de seni ve oradaki tüm arkadaşlarımı özledim

Özlemek - Özledim - (dim) - Görülen geçmiş zaman eki

2- Ne kadar da akıllı bir çocuk, adeta büyümüş de küçülmüş.

Büyük - Büyümüş - (müş) - Duyulan geçmiş zaman eki

3- Bugün yarın para beklediğim yerlerin birinden haber gelecek.

Gelmek - Gelecek - (ecek) - Gelecek zaman eki

4- İstediği üniversiteyi kazanabilmek için var gücüyle çalışıyor.

Çalışmak - Çalışıyor - (yor) - Şimdiki zaman eki

5- O her zaman, aklındakileri önce müsvedde kağıdına yazar.

Yazmak - Yazar - (ar) - Geniş zaman eki

D- İyelik Eki

1- Elbisemin rengini beğendin mi gerçekten?

Elbise - Elbisemin (min)

2- Senin en büyük şansın iyi ve anlayışlı bir aileye sahip olmak.

Sen - Senin (in)

3- Onun söylediklerini ciddiye alıp da canını sıkmaya değmez.

O - Onun (un)

E- Vasıta Eki

1- Bizimle birlikte pikniğe gelmek istemediğine emin misin?

Biz - Bizimle

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2- Eski ev arkadaşımla iletişimimi kesmeye karar verdim.

Arkadaş - Arkadaşımla

3- Benimle ne alıp veremediği var acaba?

Ben - Benimle

4- Sizinle daha önce bir yerde karşılaşmış mıydık?

Siz - Sizinle

F- Gereklilik Eki

1- Ne yapıp edip kendimi affettirmeliyim.

Affetmek - Affettirmeliyim - (meli)

2- Eğer sınavdan istediğin puanı almak istiyorsan daha sıkı çalışmalısın.

Çalışmak - Çalışmalısın - (malı)

3- Artık hayatına çeki düzen vermeli.

Vermek - Vermeli - (meli)

G- Dilek Kipi

1- Onun yüzünün güldüğünü görürsem ben de mutlu olurum.

Görmek - Görürsem (sem)

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2- Ödevlerimi bitireyim de birlikte bir film izleyelim.

Bitirmek - Bitireyim (eyim)

3- O da keşke şimdi bizimle olsaydı.

Olmak - Olsaydı (sa) 

 

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