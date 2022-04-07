Çekiç mum formasyonu nedir, ne anlama gelir? Kuralları nelerdir?

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Yüzyıllardır tacirler ve yatırımcılar tarafından kullanılan çekiç mum formasyonu, kendi başına bir al veya sat sinyali vermemektedir. Çekiç mum formasyonundan faydalanırken piyasanın da aynı şekilde takip edilmesi, önem arz etmektedir. Fırsatın potansiyelini gösteren çekiç mum formasyonu, bağlam dahilinde değerlendirilmektedir.

Çekiç Mum Formasyonu Nedir?

Çekiç mum formasyonu, grafiğin ters çevrilmiş halini belirtmektedir. En dip seviyelerde bulunan çekiç formasyonu, bir grafiğin açılmasının ardından düşük tabandan işlem yapması ama açtığı seviyeden gün içinde daha üstte belirmesi ile oluşmaktadır. Çekiç formasyonu grafik ile rahatça gösterilmektedir. Alt tabanlı seviyelerde büyümeyi ön gören çekiş formasyonu, son derece güçlü bir formasyon olarak bilinmektedir. Çekiç formasyonun gövdeleri küçük olmakla birlikte dip gölgeleri bulunmaktadır.

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Çekiç Mum Formasyonu Ne Anlama Gelir?

Borsada işlem yapmak isteyenler, çekiç formasyonu gibi terimleri bilmek zorunda hissetmektedir. Mum grafiğin modellerinden biri olan çekiç formasyonu, üç veya üçten fazla grafik modelindeki düşüş sonrasında doğru tahminlerin oluşmasını sağlamaktadır. Çekiç mum formasyonun oluşması için bir enstrümanın değer kaybetmesi gerekmektedir. Bugün hala geçerliliğini koruyan çekiç mum formasyonu, birçok analist tarafından kullanılmaktadır.

Çekiç Mum Formasyonu Kuralları Nelerdir?

Çekiç mum formasyonunda gövde içinin beyaz ve yeşil olması, piyasanın dönüş haberini vermektedir. Birçok şeyin habercisi olan çekiç mum formasyonu, her zaman dikkate alınmaktadır. Diğer teknik analiz kavramları ile birlikte desteklenen çekim mum formasyonu, eşit derecede güvenilir olmaktadır. Fark edilmesi kolay olan çekiç mum formasyonu, görsel olarak bir çekice benzemektedir.

Güçlü bir geri dönüş trendi sinyali veren çekiç mum formasyonu, alıcıların araya girip fiyatı yükseltmesine neden olmaktadır. Özel bir temsile sahip olan çekiç mum formasyonu, fiyat gelişimine dair birçok ayrıntı içermektedir. Markaların tam fiyat seviyelerini bulmak için çekim mum formasyonundan faydalandıkları bilinmektedir. Düşüşe geçen bir trend aslında çekiç mum formasyonun oluşmasını sağlamaktadır.