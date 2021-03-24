Çehresi Bozulmak ne demek? Çehresi Bozulmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Günümüzde çok fazla bilinmese bile çevresi bozulmak deyimi anlamı itibariyle yerine tam oturmaktadır. Bu sebepten gerekli yerlerde kullanılan önemli deyimler arasında geliyor.

Çehresi Bozulmak Ne Demek?

Çehresi bozulmak deyimi yüzü düşmek ya da somurtmak şeklinde ifade edilmektedir. Yaşanabilecek bir olay veya duygu karşısında kişinin ifadesinin yüzüne yansımış hali olarak da dile getirmek mümkün.

Çehresi Bozulmak Deyiminin Anlamı (TDK)

İnsan bazı olaylar karşısında duygularını yüzü ile ifade eder. Özellikle kötü bir durum olduğu zaman her insan yüzünü buluşturur ve somuttur. İşte böyle durumlarda çehresi bozulmak deyimi kullanılır.

Çehresi Bozulmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Çevresi bozulmak deyiminin örnek içinde kullanarak amaca uygun değerlendirebilir.

‘’Kesin kötü bir şey olmuş baksana çehresi bozulmuş.’’

‘’İstediği olmadığını öğrenince çehresi bozuldu.’’