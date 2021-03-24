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Deyimler ve Anlamları
Haber Giriş: 24.03.2021 - 03:33 | Son Güncelleme:

Çehresi Bozulmak ne demek? Çehresi Bozulmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Çehresi Bozulmak ne demek? Çehresi Bozulmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Yüz ifadeleri için kullanılan en güzel ve özel deyimler arasında çehresi bozulmak deyimi geliyor. Herhangi bir durum veya olay karşısında bu deyimi değerlendirebilirsiniz. Peki, çehresi bozulmak ne demek? Çehresi bozulmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK) konusunda merak edilenler.

Günümüzde çok fazla bilinmese bile çevresi bozulmak deyimi anlamı itibariyle yerine tam oturmaktadır. Bu sebepten gerekli yerlerde kullanılan önemli deyimler arasında geliyor.

 Çehresi Bozulmak Ne Demek?

 Çehresi bozulmak deyimi yüzü düşmek ya da somurtmak şeklinde ifade edilmektedir. Yaşanabilecek bir olay veya duygu karşısında kişinin ifadesinin yüzüne yansımış hali olarak da dile getirmek mümkün.

 Çehresi Bozulmak Deyiminin Anlamı (TDK)

 İnsan bazı olaylar karşısında duygularını yüzü ile ifade eder. Özellikle kötü bir durum olduğu zaman her insan yüzünü buluşturur ve somuttur. İşte böyle durumlarda çehresi bozulmak deyimi kullanılır.

 Çehresi Bozulmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

 Çevresi bozulmak deyiminin örnek içinde kullanarak amaca uygun değerlendirebilir.

 ‘’Kesin kötü bir şey olmuş baksana çehresi bozulmuş.’’

 ‘’İstediği olmadığını öğrenince çehresi bozuldu.’’

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