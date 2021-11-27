Çehre kelimesinin eş anlamlısı nedir? Çehrenin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Pek çok kişi tarafından karşılaşılan başka dillerden dilimize geçmiş kelimeler arasında çehre kelimesi de bulunmaktadır. Çehre kelimesi ile aynı anlama sahip eş anlamlı kelimeler bu nedenle sıklıkla araştırılmaktadır.

Çehre Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Eş anlamlı kelimeler aynı anlama sahip olan kelimelerdir. Dilimizde bulunan ve pek çok kez kullandığımız çehre kelimesinin de eş anlamlısı bulunmaktadır. Çehre kelimesinin eş anlamlısı birden fazladır. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre çehre kelimesinin gerçek anlamını taşıyan eş anlamlısı yüz sözcüğüdür. Yani yüz ile çehre aynı anlama sahip eş anlamlı kelimelerdir. Bu nedenle bu iki kelime de cümle içerisinde rahatlıkla birbirinin yerine kullanılabilir.

Çehre kelimesi dilimize Farsçadan girmiş bir kelimedir. Çehre kelimesinin başka eş anlamlı kelimeleri de bulunmaktadır. Bunlar sima ve suret kelimeleridir. Fakat çehre kelimesinin yerine en çok yüz kelimesi kullanılmaktadır.

Çehrenin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

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Çehre kelimesi ile aynı anlamı taşıyan eş anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanılabilir. Bu kelimeler ile ilgili örnekler şu şekilde verilebilir:

- Ben o güzel çehrenden başka bir şey görmemem.

- Senin yüzünü görmeden yaşayamam.