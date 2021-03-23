Cehennemin Dibi ne demek? Cehennemin Dibi deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Cehennem dinsel inanışa göre dünyada günah işleyenlerin, yaradanın buyruklarını yerine getirmeyenlerin gideceği ve ateşle cezalandırılacağı yerdir. Sevmediğimiz ve bizi üzen, kızdıran durumlar oluşturan kişilere sinirimizi ve sitemimizi göstermek amacı ile cehennemin dibine deyimini günlük hayatta sık sık kullanmaktayız.

Cehennemin Dibine Ne Demek?

Çok uzak olan yerleri tarif etmek amacı ile cehennemin dibi deyimi kullanılır. Cehennem kötü ve istenilmeyen bir yer olduğu için kızıldığı zaman kızılan kişiye tepki göstermek için cehennemin dibine deyimi kullanılır.

Cehennemin Dibi deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çok uzak yer anlamına gelen bir deyimdir. Gidilmesi zor yer olan konumları benzetme amacı ile kullanılan bir deyimdir.

Öyle ıssız ve uzak bir yerki burası; sanırsın cehennemin dibindeyiz.