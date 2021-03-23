Cehennem Azabı ne demek? Cehennem Azabı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Deyimlerimiz gibi atasözlerimiz de hissedilen duyguları kısa bir şekilde anlatmakta mahir olmaktadır. Duyguları anlatan bu deyimlerimizden birisi de cehennem azabı deyimi olmaktadır. Bu deyiminin ne anlama geldiğine ve cümle içerisinde nasıl kullanıldığına dair bilgileri derledik.
Çok acı çektiğimizi anlatmak için yararlandığımız deyimlerden birisi de cehennem azabı olmaktadır.
Cehennem Azabı Ne Demektir?
İnsanlar karşılaştıkları çok büyük üzüntü ve yıkımları anlatmak için cehennem azabı deyiminden yararlanmaktadır. Bu deyim özellikle insanlar üzerinde tramva yaratan ve acıları yıllarca geçmeyen üzüntü ve kedere için kullanılmaktadır.
Cehennem Azabı Deyiminin Anlamı
İnsanlar hayatları içerisinde bazen o kadar şiddetli üzüntülere maruz kalırlar ki bu hislerini anlatmak için dünyada bilinen en büyük acıyı kullanırlar. Bilinen en büyük acı ise cehennem azabı olmaktadır. Bu deyimin bazı kullanım durumlarında içerisinde vicdan azabının da bulunduğu görülmektedir.
Cehennem Azabı Deyiminin Cümle İçerisinde Kullanımı
Genç kadın, küçük oğlunu kaybettikten sonra gözünün yaşı hiç durmadı. Bu kayıptan sonra yaşadığı bütün hayat sanki cehennem azabı içerisinde geçti ve hep kendisini suçladı.