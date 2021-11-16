Cehalet nedir, ne anlama gelir? Cehalet ne demek? Cehalet kelimesinin TDK sözlük anlamı..

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Cehalet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Bilgisizlik 2- Gaflet 3- Kültürsüzlük 4- Nadanlık 5- Toyluk

Cehalet Nedir?

Cehalet, bir konu ya da mesele hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmamak anlamına gelir. İslamiyet öncesi Arap toplumu için kullanılan ''cahiliye'' ifadesi de cehalet sözcüğü ile aynı kökten türetilmiştir.

Cehalet Ne Demek?

Cehalet, bilgili ve kültürlü olmamak demektir. İslam düşünürleri, kaleme aldıkları eserlerde cehaletin üç farklı türü olduğunu ifade etmiştir.

1- Cehl-i Basit: Bilmeyen, bilmediğini bilmeyen cahillere cehl-i basit denir.

2- Cehl-i Mürekkep: Bilmeyen ve bilmediğini de bilmeyen cahiller için kullanılan bir terimdir.

3- Cehl-i Mikap: Hem bilmeyen hem de bildiğini iddia eden cahiller ise, cehl-i mikap olarak adlandırılır.

Cehalet TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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Türk Dil Kurumuna göre cehalet bilgi sahibi olamamak ve deneyimsizlik anlamına gelir.

Cehalet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

''Cehalet ile mücadele edebilmemiz için kütüphanelerin ve okulların sayısını arttırmalıyız.''