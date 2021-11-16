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Cehalet nedir, ne anlama gelir? Cehalet ne demek? Cehalet kelimesinin TDK sözlük anlamı..

#Cehalet#Kelime#Sözlük
Cehalet nedir, ne anlama gelir Cehalet ne demek Cehalet kelimesinin TDK sözlük anlamı..

Dilimize Arapçadan geçmiş olan cehalet sözcüğü, ''cehl'' kökünden türetilmiştir. Cehl, bir konu hakkında bilgi sahibi olmamak anlamına gelirken cehalet kelimesi de, bilmemek ve haberdar olmamak demektir. Kelimenin sıfat hali ''cahil'' şeklinde yazılır. Cahil-i anud ise, ne olursa olsun bildiğini okuyan, inatçı cahil manasına gelir. Cehalet ne demek? Cehalet TDK sözlük anlamı nedir tüm detayları ile derledik.

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Cehalet kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Bilgisizlik 2- Gaflet 3- Kültürsüzlük 4- Nadanlık 5- Toyluk

 Cehalet Nedir?

 Cehalet, bir konu ya da mesele hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olmamak anlamına gelir. İslamiyet öncesi Arap toplumu için kullanılan ''cahiliye'' ifadesi de cehalet sözcüğü ile aynı kökten türetilmiştir.

 Cehalet Ne Demek?

 Cehalet, bilgili ve kültürlü olmamak demektir. İslam düşünürleri, kaleme aldıkları eserlerde cehaletin üç farklı türü olduğunu ifade etmiştir.

 1- Cehl-i Basit: Bilmeyen, bilmediğini bilmeyen cahillere cehl-i basit denir.

 2- Cehl-i Mürekkep: Bilmeyen ve bilmediğini de bilmeyen cahiller için kullanılan bir terimdir.

 3- Cehl-i Mikap: Hem bilmeyen hem de bildiğini iddia eden cahiller ise, cehl-i mikap olarak adlandırılır.

 Cehalet TDK Sözlük Anlamı Nedir?

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 Türk Dil Kurumuna göre cehalet bilgi sahibi olamamak ve deneyimsizlik anlamına gelir.

 Cehalet Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 ''Cehalet ile mücadele edebilmemiz için kütüphanelerin ve okulların sayısını arttırmalıyız.''

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#Cehalet#Kelime#Sözlük

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